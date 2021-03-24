Где находится кладбище космических кораблей

23 марта 2001 года российская космическая станция "Мир" была затоплена в несудоходной части Тихого океана. Большая часть комплекса сгорела в плотных слоях атмосферы, оставшиеся фрагменты ...

23 марта 2001 года российская космическая станция "Мир" была затоплена в несудоходной части Тихого океана. Большая часть комплекса сгорела в плотных слоях атмосферы, оставшиеся фрагменты упали в океан. Почему был выбран именно этот район, как с этим связан Жюль Верн и какие еще объекты нашли последнее пристанище на кладбище космических кораблей - в инфографике ТАСС.