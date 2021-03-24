Войти
ТАСС

Где находится кладбище космических кораблей

520
0
0
Mir24September1996
Орбитальная космическая станция "Мир". Источник: ruscosmos.narod.ru.

23 марта 2001 года российская космическая станция "Мир" была затоплена в несудоходной части Тихого океана. Большая часть комплекса сгорела в плотных слоях атмосферы, оставшиеся фрагменты ...

23 марта 2001 года российская космическая станция "Мир" была затоплена в несудоходной части Тихого океана. Большая часть комплекса сгорела в плотных слоях атмосферы, оставшиеся фрагменты упали в океан. Почему был выбран именно этот район, как с этим связан Жюль Верн и какие еще объекты нашли последнее пристанище на кладбище космических кораблей - в инфографике ТАСС.


Кладбище космических кораблей.
Источник: ТАСС
Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Похожие новости
17.09.2009
АПЛ "Юрий Долгорукий" вышел на очередные испытания
18.03.2009
Российская продукция без спроса. Страны СНГ начинают менять парк неэкономичных авиалайнеров
29.09.2008
В Москве открылась международная выставка "Aerospace Testing Russia"
11.04.2008
Вертолетный контроль не прошел таможенный. Поставщиков оборудования судят за контрабанду в Китай
19.08.2007
"С государством можно работать" Интервью с президентом корпорации «Иркут» Олегом Демченко
16.04.2007
До 2017 года в России будут построены 8 атомных подлодок типа "Борей"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.03 18:04
  • 21
Запад ведет информационную подготовку к захвату Калининграда
  • 24.03 17:59
  • 34
Прислали СУшки: модернизированный бомбардировщик поступил в войска
  • 24.03 17:27
  • 2
Тридцать лет отставания
  • 24.03 17:13
  • 84
Путин: США придётся считаться с интересами РФ
  • 24.03 17:11
  • 5
Сердюкову в доверии отказано
  • 24.03 17:07
  • 3
За «Терминатором» придет «Армата»
  • 24.03 15:21
  • 1
Предприятия ОПК готовы занять свою нишу в создании гражданской продукции
  • 24.03 15:08
  • 2
Что делать, если танк боится грязи?
  • 24.03 11:14
  • 2
Трое летчиков Ту-22М3 погибли под Калугой
  • 24.03 11:06
  • 20
САУ "Малка" применили как высокоточное оружие на максимальную дальность в ходе учения в Амурской области
  • 24.03 10:45
  • 24
Компании «Сухой» и «МиГ» прекратят существование
  • 24.03 00:47
  • 9
Российский авиапром избавляется от балласта
  • 23.03 23:37
  • 1
Минобороны сможет объявлять конфиденциальными некоторые сведения
  • 23.03 23:36
  • 2
Почему Индия все больше недовольна Россией
  • 23.03 19:46
  • 1
ВКС России разнесли в Сирии нелегальный шпионский узел связи