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ЦАМТО

Наземные средства ВКС приняли на сопровождение ракету космического назначения "Союз 2.1а"

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Ракета-носитель "Союз-2.1а"
Ракета-носитель "Союз-2.1а".
Источник изображения: © Пресс-служба ГК "Роскосмос"/ТАСС

ЦАМТО, 23 марта. Боевые расчеты средств наземного автоматизированного комплекса управления космических войск ВКС обеспечили запуск ракеты космического назначения (РКН) "Союз 2.1а" с космодрома Байконур.

Наземные измерительные средства Главного испытательного космического центра имени Г.С.Титова 15-й армии ВКС особого назначения обеспечили устойчивое сопровождение ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1а" и выведение на орбиту разгонным блоком "Фрегат" 38 космических аппаратов.

Специалисты 15-й армии ВКС провели оперативную обработку телеметрической информации ракеты-носителя и разгонного блока на активном участке орбитального полета.

Всего в обеспечении запуска КА было задействовано более 25 наземных измерительных средств и около 300 военнослужащих и специалистов гражданского персонала в составе боевых расчетов Главного испытательного космического центра имени Г.С.Титова, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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Страны
Россия
Продукция
Фрегат РБ
Компании
ГИКЦ им. Титова
Минoбороны РФ
Проекты
Байконур
Союз-2 РН
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