Наземные средства ВКС приняли на сопровождение ракету космического назначения "Союз 2.1а"

ЦАМТО, 23 марта. Боевые расчеты средств наземного автоматизированного комплекса управления космических войск ВКС обеспечили запуск ракеты космического назначения (РКН) "Союз 2.1а" с космодрома Байконур.

Наземные измерительные средства Главного испытательного космического центра имени Г.С.Титова 15-й армии ВКС особого назначения обеспечили устойчивое сопровождение ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1а" и выведение на орбиту разгонным блоком "Фрегат" 38 космических аппаратов.

Специалисты 15-й армии ВКС провели оперативную обработку телеметрической информации ракеты-носителя и разгонного блока на активном участке орбитального полета.

Всего в обеспечении запуска КА было задействовано более 25 наземных измерительных средств и около 300 военнослужащих и специалистов гражданского персонала в составе боевых расчетов Главного испытательного космического центра имени Г.С.Титова, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.