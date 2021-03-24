Эксперт: некоторые технические характеристики спутников РФ уступают западным аналогам

Замначальника отделения по разработке и созданию многозональных сканирующих систем в РКС Юрий Гектин при этом отметил, что такие отставания не критичны

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Российские спутники по некоторым техническим параметрам отстают от зарубежных аналогов, но это не является критичным. Такое мнение высказал в интервью ТАСС замначальника отделения по разработке и созданию многозональных сканирующих систем в АО "Российские космические системы" (РКС) Юрий Гектин.

"Если рассматривать отдельные технические характеристики наших спутников, то по некоторым параметрам мы пока отстаем от западных аналогов, например, по радиометрическим точностям, но эти отставания не критичны", - отметил он.

При этом специалист подчеркнул, что российская аппаратура при практически равных характеристиках стоит приблизительно в 30 раз дешевле западных аналогов.

По словам Гектина, Россия является первопроходцем в области сбора гидрометеорологических данных об Арктике из космоса, благодаря новой "полярной" группировке. "Это будет первая система в мире, которая сможет функционировать на такой орбите [высокоэллиптической] и поставлять такой массив информации о Северном полюсе", - считает специалист.

Ракета "Союз-2.1б" с первым спутником "Арктика-М" стартовала с космодрома Байконур 28 февраля в 09:55 мск. Примерно через девять минут после пуска головной блок в составе "Фрегата" и спутника отделился от третьей ступени ракеты. Выведение на рабочую орбиту заняло более двух часов. Минимально в состав высокоэллиптической гидрометеорологической космической системы "Арктика-М" должно входить два спутника. Аппараты обеспечат круглосуточный всепогодный мониторинг поверхности Земли и морей Северного Ледовитого океана, а также постоянную и надежную связь.