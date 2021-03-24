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Российская газета

Перевозку Су-27 на внешней подвеске Ми-26 сняли на видео

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В Санкт-Петербурге экипажи тяжелых транспортных вертолетов Ми-26 транспортировали грузы на внешней подвеске. За этим процессом можно понаблюдать на видео, представленном пресс-службой Западного военного округа.

Экипаж Ми-26 вылетел с псковского аэродрома Веретье, преодолев 300 километров. На аэродроме Пушкин он взял на внешнюю подвеску истребитель Су-27. Самолет благополучно доставили на авиационный полигон "Кингисеппский" в Ленинградской области. Маршрут проложили вдали от населенных пунктов.

Как добавили в пресс-службе ЗВО, пилотирование тяжелого транспортного вертолета с грузом на внешней подвеске сложнее, чем при перевозке внутри винтокрылой машины. Необходимо соблюдать скорость для каждого вида груза - его формы и размеров. Для таких операций нужен опыт и сноровка. Как правило, тренировки начинают с грузом на внешней подвеске массой в одну тысячу килограммов, постепенно увеличивая вес до максимального значения.


Светлана Цыганкова

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  • В новости упоминаются
Продукция
Ми-26
Су-27
Компании
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