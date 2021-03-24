Войти
ТАСС

Российские спутники будут замерять температуру в Арктике каждые полчаса

557
0
0
Гидрометеорологический спутник "Арктика-М"
Гидрометеорологический спутник "Арктика-М".
Источник изображения: © Пресс-служба АО "Российские космические системы"

Все параметры будут передаваться на Землю, что позволит создавать атмосферные модели для составления более точного прогноза погоды, который используют для авиации и судоходства

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Спутники группировки "Арктика-М" смогут проводить замеры температуры в Арктическом регионе каждые полчаса. Об этом в интервью ТАСС рассказал замначальника отделения по разработке и созданию многозональных сканирующих систем в АО "Российские космические системы" (РКС) Юрий Гектин.

"Каждый аппарат этого типа ("Арктика-М" - прим. ТАСС) сможет каждые полчаса проводить замеры температуры в каждой точке Арктической зоны", - сказал он.

По словам замначальника отделения РКС, размещение космических аппаратов на высокоэллиптической орбите позволит собирать метеорологическую и гидрологическую информацию о состоянии северных широт, а сканирующая аппаратура спутников позволит вести непрерывную разномасштабную съемку с периодичностью от 15 до 30 минут. Все параметры будут передаваться на Землю, что позволит создавать атмосферные модели для составления более точного прогноза погоды, который будет использоваться для авиации и судоходства.

Еще одной важной задачей группировки станет наблюдение за движением льдов. "При такой частоте съемки будет видно, как двигаются ледяные поля, где образовываются большие широкие трещины", - отметил конструктор, подчеркнув, что это поможет организовать навигацию на Северном морском пути.

Ракета "Союз-2.1б" с первым спутником "Арктика-М" стартовала с космодрома Байконур 28 февраля в 09:55 мск. Примерно через девять минут после пуска головной блок в составе "Фрегата" и спутника отделился от третьей ступени ракеты. Выведение на рабочую орбиту заняло более двух часов. Минимально в состав высокоэллиптической гидрометеорологической космической системы "Арктика-М" должно входить два спутника. Аппараты обеспечат круглосуточный всепогодный мониторинг поверхности Земли и морей Северного Ледовитого океана, а также постоянную и надежную связь.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
РКC
Проекты
Арктика
Байконур
Союз-2 РН
Похожие новости
24.03.2021
Эксперт: некоторые технические характеристики спутников РФ уступают западным аналогам
12.03.2020
В ракетах «Протон-М» нашли дефекты
31.12.2014
Гендиректор РКЦ "Прогресс" Александр Кирилин: "Никогда раньше мы - как разработчик космической техники - не были так близки к непосредственному применению нашей продукции в экономике страны"
07.10.2014
Российский космос: славное прошлое, сложное настоящее, неясное будущее
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.03 18:04
  • 21
Запад ведет информационную подготовку к захвату Калининграда
  • 24.03 17:59
  • 34
Прислали СУшки: модернизированный бомбардировщик поступил в войска
  • 24.03 17:27
  • 2
Тридцать лет отставания
  • 24.03 17:13
  • 84
Путин: США придётся считаться с интересами РФ
  • 24.03 17:11
  • 5
Сердюкову в доверии отказано
  • 24.03 17:07
  • 3
За «Терминатором» придет «Армата»
  • 24.03 15:21
  • 1
Предприятия ОПК готовы занять свою нишу в создании гражданской продукции
  • 24.03 15:08
  • 2
Что делать, если танк боится грязи?
  • 24.03 11:14
  • 2
Трое летчиков Ту-22М3 погибли под Калугой
  • 24.03 11:06
  • 20
САУ "Малка" применили как высокоточное оружие на максимальную дальность в ходе учения в Амурской области
  • 24.03 10:45
  • 24
Компании «Сухой» и «МиГ» прекратят существование
  • 24.03 00:47
  • 9
Российский авиапром избавляется от балласта
  • 23.03 23:37
  • 1
Минобороны сможет объявлять конфиденциальными некоторые сведения
  • 23.03 23:36
  • 2
Почему Индия все больше недовольна Россией
  • 23.03 19:46
  • 1
ВКС России разнесли в Сирии нелегальный шпионский узел связи