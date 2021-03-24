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Интерфакс-АВН

Истребители НАТО на минувшей неделе четыре раза сопроводили российские военные самолеты

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Военный самолет Ил-20
Военный самолет Ил-20.
Источник изображения: © Wikipedia, Alan Wilson

Вильнюс. 23 марта. ИНТЕРФАКС/BNS - На минувшей неделе истребители НАТО, выполняющие миссию Балтийского воздушного патрулирования, четыре раза поднялись в небо, чтобы опознать и сопроводить российские военные самолеты, летевшие в международном воздушном пространстве над Балтийским морем, сообщило в понедельник министерство обороны Литвы.

Дважды истребители поднимались в небо в прошлый понедельник, 15 марта, - были опознаны самолеты "ИЛ-20" и "Ил-76", летевшие из основной части России в Калининградскую область. Первый летел с выключенным транспондером, поддерживал связь с местными авиадиспетчерами, следовал летному плану, второй был с включенным транспондером, поддерживал связь, но у него не было летного плана.

Еще один "ИЛ-20" был зафиксирован во вторник, 16 марта. Он летел в Россию из Калининградской области с выключенным транспондером, поддерживал связь с местными авиадиспетчерами и следовал летному плану.

В среду, 17 марта, истребители поднялись в связи с самолетом "Ан-26", летевшим из Калининградской области в Россию. У него был включен транспондер, он поддерживал связь и следовал летному плану.

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Страны
Литва
Россия
Продукция
Ан-26
Ил-76
Проекты
NATO
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