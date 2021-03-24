Российский спутник позволит уточнить прогноз погоды

Российские спутники «Арктика-М» позволят отслеживать изменения в циркуляции воздушных масс в Арктике, которые влияют на погоду в мире.

Аппараты этого типа смогут каждые полчаса проводить замеры температуры в каждой точке арктической зоны. Кроме того, будет измеряться скорость ветра, что позволит делать карты ветров на всю приполярную область.

Со спутников на Землю будут передаваться большие массивы информации, что позволит создавать атмосферные модели, которые служат основой для составления более точного прогноза погоды.

Разрешение на поверхности составит от 1 до 4 км, а точность измерения температуры достигнет 0,1–0,2 °С.Благодаря гелиофизическому комплексу, созданному в АО «Российские космические системы», станет возможным отслеживать процессы, которые происходят в околоземном пространстве и ближнем космосе. Также можно будет изучать воздействие солнечного ветра на магнитосферу и ионосферу.

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и спутником «Арктика-М» была запущена с космодрома Байконур 28 февраля. В тот же день космический аппарат был выведен на орбиту.

«Арктика», созданная на базе платформы «Навигатор», предназначена для мониторинга климата и окружающей среды в Арктическом регионе. Платформа позволит спутнику нормально функционировать на всех этапах полета в течение семи лет.