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Известия.ru

Новая спутниковая система организует навигацию на Северном морском пути

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

Космические аппараты «Арктика-М» со сканирующей аппаратурой, разработанной «Российскими космическими системами» (РКС), позволят вести непрерывную разномасштабную съемку приполярной области с периодичностью от 15 до 30 минут.

Разрешение на поверхности составит от 1 до 4 км, что поможет организовать навигацию на Северном морском пути. Это особенно актуально сейчас, когда на государственном уровне взят курс на обеспечение судоходства и авиационного сообщения в арктических областях.

При указанной частоте съемки будет видно, как двигаются ледяные поля, где образуются большие широкие трещины. Ранее всю приполярную область с такой частотой никто никогда не наблюдал. Сейчас низкоорбитальные аппараты снимают поверхность земли с периодичностью порядка 90 минут.

Кроме того, сложность для наблюдений также представляла длящаяся полгода полярная ночь. Однако оборудование, установленное на спутнике «Арктика-М», одновременно ведет наблюдение в 10 спектральных диапазонах, семь из которых — тепловые. Это позволит производить съемку днем и ночью.

Первый спутник «Арктика-М» для мониторинга климата Арктического региона был выведен на орбиту 28 февраля.

«Арктика», созданная на базе платформы «Навигатор», предназначена для мониторинга климата и окружающей среды в Арктическом регионе. Платформа позволит спутнику нормально функционировать на всех этапах полета в течение семи лет.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
РКC
Проекты
Арктика
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