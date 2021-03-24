Российские саперы продолжают разминирование в Нагорном Карабахе

Личный состав роты гуманитарного разминирования российского миротворческого контингента продолжает работы по очистке от взрывоопасных предметов местности в Нагорном Карабахе.

В ходе разминирования в районе города Мардакерт российские саперы за сутки обезвредили более 10 152-мм осколочно-фугасных артиллерийских снарядов.

Отмечается, что с начала работ по разминированию, к которым российские саперы приступили с 23 ноября 2020 года, от неразорвавшихся боеприпасов было очищено 1739 га территории, 541 км дорог, 1 614 домостроений, в том числе 30 социально значимых объектов.

Всего российские миротворцы обнаружили и обезвредили 25349 взрывоопасных предметов. Они были вывезены и уничтожены на специально оборудованном полигоне Баллыджа. Боеприпасы, которые невозможно эвакуировать, уничтожаются на месте с обеспечением всех необходимых мер безопасности при проведении взрывных работ.

Боевые действия в Нагорном Карабахе завершились 10 ноября 2020 года после подписания трехстороннего соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе днем ранее. Документ в том числе предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.