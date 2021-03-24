Военные ЦВО провели контртеррористические учения в Поволжье и Сибири

В Центральном военном округе (ЦВО) в понедельник, 22 марта, завершились масштабные учения по противодействию терроризму, в которых приняли участие около 2 тыс. военнослужащих из Поволжья и Сибири.

Руководил учениями, прошедшими с 16 по 22 марта, командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин. Финальный этап учений прошел на военных полигонах в Оренбургской и Кемеровской областях.

Военные отработали проведение контртеррористической операции по блокированию и уничтожению бандгрупп. В практических действиях были задействованы свыше 2 тыс. военнослужащих и 450 единиц бронетехники соединений и частей ЦВО, в том числе танки, модернизированные боевые машины пехоты, самоходные артиллерийские установки. Воздушную поддержку обеспечили многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34 и ударные вертолеты Ми-24.

Особое внимание при проведении операции было уделено применению новых форм и способов действий общевойсковых подразделений, полученных в ходе современных вооруженных конфликтов.

18 и 19 марта на военном полигоне «Опук» на востоке Крыма прошли учения десантно-штурмового и артиллерийского полков Новороссийского гвардейского горного соединения.