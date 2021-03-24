Anadolu (Турция): семилетие принятия закона, заложившего основу для незаконной аннексии Крыма Россией

Автор вменяет в вину России то, что она заселяет Крым, входящий в ее состав уже семь лет, россиянами. Преступление, по мнению борцов за «деоккупацию», вопиющее, особенно, если послушать некоторых украинских чиновников, которые утверждают, что в курсе ситуации на полуострове и осведомлены о дальнейших планах Кремля.

Прошло семь лет с тех пор, как президент России Владимир Путин 21 марта 2014 года подписал пакет законов об аннексии Крыма. Все это время Россия продолжает русификацию полуострова.

21 ноября 2013 года, после того как пророссийский президент Украины Виктор Янукович отказался подписывать Соглашение об ассоциации с Европейским союзом (ЕС), в украинской столице начались акции протеста.

На фоне уличных демонстраций и общественной реакции Янукович бежал из страны 22 февраля 2014 года, и власть перешла к прозападным политикам.

Вслед за приходом к власти в Киеве новой временной администрации на Крымском полуострове последовала активизация пророссийских сил.

27 февраля 2014 года вооруженные лица в военной форме без каких-либо опознавательных знаков начали устанавливать контроль над административными зданиями.

Эти пророссийские силы ополчения, известные как "зеленые человечки", за короткое время установили контроль над правительственными зданиями, а также парламентом Автономной Республики Крым.

В ответ на смену власти в Киеве в крымском парламенте под давлением пророссийских вооруженных групп возникло требование принять решение о проведении референдума, на котором жителям полуострова будет задан вопрос: "Крым должен остаться частью Украины или присоединиться к России?"

Парламент Автономной Республики Крым, собравшийся 6 марта 2014 года под присмотром вооруженных "зеленых человечков", объявил о принятом решении провести референдум о присоединении Крыма к России.

Несмотря на то, что крымские татары выступили против решения парламента и бойкотировали эту инициативу, 16 марта 2014 года на полуострове состоялся так называемый референдум.

По итогам референдума, проходившего под контролем пророссийских вооруженных формирований, было объявлено решение о присоединении Крыма к России, которого ждала и Москва.

21 марта Путин подписал закон об аннексии Крыма

Московская администрация признала референдум.

19 марта 2014 года президент России Владимир Путин вынес на рассмотрение российского парламента законопроект, предусматривающий аннексию Крыма и создание новых субъектов федерации.

Конституционный суд России по запросу Путина провел внеочередное заседание и объявил, что законопроект соответствует Конституции.

После подтверждения судом конституционности законопроекта российский парламент одобрил его. Единственный депутат - Илья Пономарев - проголосовал против.

21 марта 2014 года Путин на торжественной церемонии в Кремле подписал закон, предусматривающий "присоединение Крыма и Севастополя к России и создание новых субъектов федерации".

Таким образом Россия аннексировала Крым, несмотря на то что это противоречило Будапештскому меморандуму о признании территориальной целостности Украины, который она подписала в 1994 году.

ООН и Турция не признали аннексию

В итоге Россия официально оформила незаконную аннексию Крыма и Севастополя, где базируется российский флот, однако многие страны мира, в том числе Турция, не признали незаконную аннексию Крыма Россией.

27 марта 2014 года Генеральная ассамблея ООН поддержала территориальную целостность Украины, признав Крым и Севастополь неотъемлемой частью ее территории. ООН объявила аннексию Крыма Россией незаконной.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган при каждой возможности высказывает позицию Турции по этому вопросу, подчеркивая: "Мы не признаем незаконную аннексию Крыма".

Россия после аннексии русифицирует Крым

Россия с момента аннексии по сей день продолжает попытки усилить свое влияние на полуострове как в социальном, так и в военном отношении, а также давление на крымскотатарских тюрок.

После того как Крым перешел под контроль российской администрации, проукраинские крымскотатарские тюрки, прежде всего лидеры, стали подвергаться давлению, начались нарушения прав человека и задержания.

По данным неправительственной организации "CrimeaSOS", 77 из 104 задержанных по политическим мотивам крымчан являются крымскими татарами.

Лидеру крымскотатарского народа Мустафе Абдулджемилю Кырымоглу и некоторым руководителям Меджлиса крымскотатарского народа (запрещен в РФ - прим. ред.) был запрещен въезд в Крым.

Кырымоглу сообщает, что, согласно его источникам, Россия заселила на полуостров до 600 тысяч своих граждан, в то время как, в соответствии с заявлениями российской стороны, 205 тысяч.

По данным министерства иностранных дел Украины, после 2014 года Россия дислоцировала в Крыму 32,5 тысячи военнослужащих.

Кроме того, министр обороны Украины Андрей Таран отмечал, что Россия готовится разместить в Крыму ядерное оружие.

Вместе с тем 20 марта 2021 года в России вступил в силу указ, запрещающий иностранным гражданам владеть землей в некоторых районах Крыма.

Талха Явуз (Talha Yavuz)