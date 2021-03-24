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Военно-промышленный курьер

Давид и ближневосточные Голиафы

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Источник изображения: Коллаж Андрея Седых

Израиль готов подружиться с арабами против Ирана

«Мы не верим, что военная сила является ответом на вызовы региона, и мы не дадим нашим партнерам на Ближнем Востоке карт-бланш для проведения политики, противоречащей американским интересам и ценностям», – говорится в документе посольства США в Иерусалиме.

Адресат известен. Более того, это не намек, а прямое указание на то, что правила игры в регионе изменились: пришел новый шериф и ему лучше знать, что хорошо и что плохо. Для Америки, разумеется. А как красиво начинался ближневосточный покер, как удачно легли карты несколько месяцев назад. Всего-то оставалось уговорить саудовских правителей присоединиться к «Соглашениям Авраама» и можно строить ближневосточную Антанту.

Не случилось: похоже, новый президент США имеет зуб на наследного принца Мохаммеда бин Салмана. Причина, как можно предположить, в том, что не простил тому соучастия в варварском убийстве журналиста-диссидента и американского гражданина Джамаля Хашогги. Белый дом резко дистанцировался от фактического правителя КСА. По мнению Байдена, война с Йеменом должна закончиться, поэтому США прекращают поддержку наступательных операций, пригрозив ограничить и поставки вооружений, если Эр-Рияд не прекратит убивать мирных йеменцев. Да и то: шесть лет, как убивает. Хватит уже.

Сказать, что это не понравилось и Эр-Рияду, и Иерусалиму, значит, не сказать ничего. Байден возомнил о себе невесть что, срывает стратегические планы строительства Нового Ближнего Востока. В интервью компании Fox News министр обороны Израиля Бени Ганц произнес и вовсе крамольное: «Американская политика должна быть американской политикой, а израильская политика должна оставаться израильской политикой». Но Ганцу не быть премьером, и потому к его эмоциональному высказыванию относятся снисходительно. Быть ли вновь главой правительства Биньямину Нетаньяху – это большой вопрос. Ему грозит суд по обвинениям в серьезных правонарушениях, который должен возобновиться в апреле, да и его противники-оппозиционеры грозят сменой у кормила власти. Другими словами, 23 марта решается вопрос: за или против Биби?

“ В 2013 году ходили слухи о том, что Израиль намерен примкнуть к антииранскому альянсу с умеренными арабскими странами и делиться с ними противоракетными технологиями и разведывательной информацией ”

Вопрос действительно интересный и не только для израильтян, но и для королевской семьи саудитов, видящей именно в Нетаньяху «острие борьбы с Ираном за влияние в регионе». Разумеется, открыто об этом никто не скажет, чтобы не обвинили во вмешательстве во внутренние дела Израиля. Источники в Эр-Рияде сообщили телеканалу i24NEWS, что их особенно беспокоит потенциальная смена правительства в Израиле в дополнение к резкому похолоданию в отношениях с администрацией президента Байдена по сравнению с сердечным взаимопониманием при экс-президенте Трампе. У того были тесные рабочие отношения с Мохаммедом бин Салманом, общий взгляд на политику максимального давления на Тегеран, включая введение санкций, калечащих экономику ИРИ.

После того как Байден ясно выразил желание вернуться к ядерной сделке 2015 года, из которой Трамп вышел в мае 2018-го, вводные для дальнейшей обструкции СВПД его противниками изменились. Не вполне понятно, чем КСА и Израиль не устраивает контроль СБ ООН и МАГАТЭ за ядерной активностью Ирана, который в отличие от Пакистана, Индии и КНДР является участником Договора о нераспространении ЯО. Атомную программу иранцев все годы тщательно инспектировали и не выявили отклонений от данных обязательств. Ларчик открывается просто. Как сказал ранее Нетаньяху, ему не нужны никакие соглашения с Тегераном. А что же тогда нужно, позволительно спросить?

Назовем вещи своими именами: те, кто предпочитает компромиссу локальный разрушительный конфликт на Ближнем Востоке, – поджигатели войны. Упражняться сегодня в опасной риторике по поводу возможного появления в некоем будущем атомных бомб у Тегерана на фоне модернизации ядерного центра в Димоне и совершенствования имеющегося (хотя стыдливо не подтверждаемого) ядерного потенциала, как и угроз сровнять с землей Тель-Авив и Хайфу, много ума не надо. Иран не исчезнет с географической карты, как и Израиль, надеемся – нужно лишь избавиться от фобий и проводить взвешенную реалистичную политику с учетом законных интересов другой стороны.

Вернемся к «ближневосточному НАТО». «Соглашения Авраама» – как двуликий Янус. С одной стороны, предусматривает развитие торговли, туризма, поощрения инноваций и гуманитарных контактов. С другой – оборонительный союз, и очень похоже, что затевался по большей части именно для того, чтобы собраться и насолить ненавистным шиитам. Историческое прошлое израильско-арабского конфликта свидетельствует, что арабский и мусульманский мир долгое время молча терпели существование под боком еврейского государства, ждали заключения мирного договора с палестинцами. Таков был базовый принцип так называемой саудовской инициативы. Израиль выстоял во всех войнах. Правда, не решил проблемы мира и границ с палестинцами, но ведь мирного договора нет ни с Ливаном, ни с Сирией.

Но прежнему подходу «ни мира, ни войны» пришел конец, когда Израиль и прагматичные суннитские арабские страны решили объединить усилия против общих врагов, будь то исламские радикалы или ИРИ с ее влиянием в шиитских сообществах Йемена, Ливана и Ирака.

То, что началось в середине 90-х как тайная дипломатия, в последнее десятилетие перешло в фазу более тесного и уже открытого сотрудничества. Еще в 2013 году ходили слухи о том, что Израиль намерен присоединиться к антииранскому альянсу с рядом умеренных арабских стран и поделиться с ними противоракетными технологиями и развединформацией. Израильтяне в свою очередь получат доступ к РЛС раннего предупреждения в КСА и ОАЭ. Хотя далее не последовало ничего значимого, фоновый шум вокруг потенциального проекта стал громче, когда Израиль официально нормализовал отношения с ОАЭ и Бахрейном, появились хорошие шансы на присоединение к «Соглашениям Авраама» Эр-Рияда, особенно после поездки в аравийскую пустыню Бенджамина Нетаньяху, где в ноябре прошлого года он тайно встретился с Мохаммедом бин Салманом. Этот долгожданный и чрезвычайно важный для Израиля процесс нормализации отношений с арабами-суннитами смешал американские президентские выборы. Трампу не хватило нескольких недель, чтобы уломать саудовского короля.

Оборонительный альянс должен был гарантировать, что Израиль поможет странам Залива навсегда устранить иранскую угрозу и победно завершить войну в Йемене. Израильский ВМФ мог бы использовать новейшие субмарины и ракетные корветы Sa’ar, построенные на верфях Германии для превращения Персидского залива в Арабский. Равным образом КСА, ОАЭ и Бахрейн должны были бы помочь новому союзнику бороться с врагами на севере, юге и востоке и закрыть глаза на аннексию территорий Западного берега реки Иордан. Услуга за услугу. И конечно же, самое главное – общими усилиями помешать Ирану овладеть атомным оружием. Соображения о наличии у Израиля собственного ядерного потенциала и подозрительную активность Эр-Рияда на секретных объектах, предположительно осуществляемую во имя создания в будущем собственного ЯО, если позволят обстоятельства, оставим в стороне. Как и сравнительные оценки оборонных бюджетов и вооружений «ближневосточного НАТО» и Ирана, которые разнятся во много раз. Не в пользу Тегерана, разумеется. Своего рода ретроспектива перед схваткой Давида с Голиафом, где на роль Давида определен Тегеран.

«Соглашения Авраама», и в этом их большой плюс, после присоединения к ним Эр-Рияда должны были сломать последний барьер на пути к полноценным отношениям между Израилем и широким суннитским миром, что также позволило бы сосредоточить усилия на том, как эффективнее справиться с иранской экспансией в регионе, установить здесь суннитский халифат. Удалось бы при этом сценарии обеспечить мир и безопасность, создать условия для процветания всем странам – участницам соглашений, бабка, как говорится, надвое сказала.

Надо отдать должное американцам, они прекрасно отдают себе отчет в происходящем. Для них «ближневосточное НАТО» – нежелательный конкурент. Политика США десятилетиями опиралась на военный инструментарий и была сосредоточена на региональных угрозах, особенно на иранской, с целью удержания союзников и партнеров в узде и на своей стороне. Но новые реалии диктуют необходимость смены устаревших императивов. В этом смысле интересно посмотреть, над чем трудятся сотрудники RAND Corp, выдающие рекомендации сильным мира сего. Сегодня приоритетом для Вашингтона должно стать сокращение региональных конфликтов в пользу подзабытого «мирного сосуществования». Заново стратегический зигзаг делает акцент на аккуратное гашение конфликтов, фокусируя внимание на социально-экономических проблемах, угрожающих стабильности государств региона и причиняющих огромные страдания мирному населению. Надо же, неужели дошло наконец! В RAND пришли к выводу, что политические рычаги США, их инструменты безопасности – экономические, дипломатические и информационные должны адаптироваться к реалиям для более эффективного решения застарелых и новых проблем с учетом как внутренних ресурсов, так и ограниченных возможностей на международной арене. Штаты должны взаимодействовать как с партнерами, так и с противниками в регионе и за его пределами, чтобы наилучшим образом использовать экономическое давление и дипломатию в своих интересах. Не забывая, естественно, и о политике с позиции силы, и об остающейся за ними роли мирового полицейского.

Благими намерениями, как известно, вымощена дорога в ад. Куда они приведут администрацию президента Байдена? Посмотрим. Навязчивое желание Белого дома наказать саудитов за нарушения прав человека может подтолкнуть королевство в объятия Израиля, как это ни странно звучит. Не делает ли администрация Байдена ошибку, полагая, что она может навязать западные ценности консервативным арабским шейхам, вдохнуть жизнь в новую «арабскую весну» 2021 года? Важно то, что размолвка между Вашингтоном и Эр-Риядом происходит, когда президент Байден пытается вернуться в ядерную сделку с Ираном на новых, своих условиях. По мнению его советников, это требует обособления как от израильтян, так и от саудитов. В Израиле убеждены, что Байден стремится дистанцироваться от КСА в качестве элемента своих усилий для возобновления переговоров с Ираном и, возможно, в рамках более широкого возвращения к концепции эпохи Обамы, согласно которой США должны балансировать между суннитами и Ираном. Как и Обама, Байден, несомненно, отвергает гегемонистские устремления Ирана, но при этом мелкими уступками пытается умиротворить ИРИ. Израиль опасается, что желание Байдена поставить Тегеран и Эр-Рияд на одну доску может заставить саудитов сблизиться со своим извечным врагом, оставив Иерусалим у разбитого корыта. Впрочем, возможно и обратное: позиция США вполне может увеличить масштаб и глубину сотрудничества между Израилем, Саудовской Аравией, ОАЭ и Бахрейном, их беспокоят амбиции и действия ИРИ.


Валерий Рубин

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 10 (873) за 23 марта 2021 года

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