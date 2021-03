Вашингтон поборол Пекин в Киеве

Украинские санкции против китайских авиастроителей приведут «Мотор Сич» к закономерному краху

В конце января президент Украины Владимир Зеленский сроком на три года ввел санкции в отношении китайских компаний Skyrizon Aircraft Holdings Ltd, Hong Kong Skyrizon Holdings Ltd, Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co. И Beijing Xinwei Technology Group Co, а также их руководителей. Это решение обусловлено давлением официального Вашингтона, поскольку новая администрация Белого дома намерена полностью блокировать военно-техническое сотрудничество Киева и Пекина.

В результате упомянутые юридические лица из Срединной империи полностью утрачивают возможность взыскания 3,5 миллиарда долларов неустойки за блокирование процесса передачи контроля над компанией «Мотор Сич». По оценкам китайских аналитиков, подобное решение Зеленского стало именно следствием нажима из Вашингтона, поскольку даже в условиях судебных прений сторон Китайская авиапромышленная корпорация (AVIC) 18 января 2021 года заключила с «Мотор Сич» соглашения о поставке 400 турбореактивных двигателей Аи-322-25 суммарной стоимостью 800 миллионов долларов – чрезвычайно привлекательная цена. С учетом современной социально-экономической обстановки это достаточно солидный контракт для украинского предприятия, поскольку такой объем экспортной выручки позволил бы «Мотор Сич» не только остаться на плаву, но и продолжить вести некоторые НИОКР.

Руководители AVIC были уверены, что при таком объеме экспортной выручки и перспективной загрузке предприятия на три года руководство «Мотор Сич» предпримет исчерпывающие меры для сохранения сотрудничества, однако военно-политическое начальство Украины пошло на беспрецедентные меры.

По данным китайских источников, эти двигатели необходимы для оснащения 133 учебно-боевых самолетов профессионального этапа обучения из следующего расчета: два двигателя устанавливают на самолет и один оставляют в резерве на случай срочного ремонта.

В корпорации AVIC рассчитывали, что украинцы выполнят условия соглашения даже при давлении со стороны США. Такая уверенность обусловливалась тем, что ранее высокопоставленные киевские начальники успешно находили варианты решения сложных ситуаций и периодически «задабривали» Вашингтон поставками основных боевых танков Т-80, зенитно-ракетных систем С-300П, радиолокационных станций, системы радиоэлектронной борьбы «Кольчуга» и другого оборудования.

В отношении Аи-322-25 известно, что руководство запорожского машиностроительного конструкторского бюро «Прогресс» имени академика А. Ивченко приняло решение о смене обозначения двигателя с Аи-222-25 на Аи-322-25 с тем, чтобы привлечь внимание иностранных покупателей и конкурировать с российским Аи-222-25.

По данным китайских источников, специалисты НИИ газовых турбин КНР (624-й НИИ Китайской авиапромышленной корпорации) ранее освоили производство Аи-222-25 и создали копию под шифром WS-17 «Миньшань» (Minshan). Им удалось обеспечить сопоставимую мощность мотора, однако остались проблемы с его ресурсом.

С 2016 года усилия инженеров и конструкторов этого НИИ были сосредоточены на совершенствовании нескольких турбореактивных и турбовентиляторных двигателей для других моделей самолетов. В результате работу над WS-17 практически остановили в силу нехватки кадров, испытательного оборудования и денежных средств.

Силовые установки именно украинского производства необходимы Хундусскому авиастроительному предприятию для выполнения программы строительства двух модификаций УБС JL-10 и JL-10H для учебных полков ВВС и МА ВМС НОАК соответственно.

В настоящее время система подготовки летчиков оперативно-тактической и палубной авиации НОАК меняется, а именно осуществляется трансформация системы подготовки самолета.

С учетом количества учебных полков и интенсивности программы боевой подготовки учебным заведениям ВВС и ВМС НОАК необходимо получить в ближайшие три года не менее 100 (оптимально 150) УБС JL-10, что позволит снять с вооружения устаревшие JJ-7 и заменить небольшое количество JL-9A.

Кроме того, стабильные поставки Аи-322-25 позволили бы ученым из НИИ газовых турбин КНР довести до ума WS-17. В Хундусском авиастроительном предприятии рассчитывали комплектовать двигателями украинского производства учебно-боевые самолеты L-15A, L-15AW, L-15B, L-15Z, предназначенные для экспорта на Ближний Восток, в Африку и Латинскую Америку.

Следует отметить, что разрыв сотрудничества между «Мотор Сич» и китайской AVIC может иметь более серьезные последствия, чем упущенная выгода и возможность получения отсроченной прибыли от новых разработок, на которые способен коллектив украинского предприятия.

Вполне вероятно, что именно это решение президента Зеленского повлияло на задержку в отправке из КНР на Украину вакцины от коронавирусной инфекции. Кроме того, следует учитывать, что к настоящему моменту автомобилестроительные предприятия украинского ОПК могут приобретать необходимые дизельные двигатели для колесной техники, поставляемой в ВСУ, только в КНР по причине приемлемой стоимости и крайне скромных финансовых возможностей.

Очевидно, что военно-политическое руководство США смогло на определенное время затормозить процесс переоснащения учебных подразделений ВВС и ВМС НОАК, а также отрицательно повлиять на реализацию нескольких экспортных контрактов на поставку L-15 в разных модификациях. Кроме того, американцы фактически обрекли «Мотор Сич» на смерть, поскольку кроме КНР ни одно другое государство неспособно приобретать такое количество авиадвигателей просто в силу меньших масштабов национальных ВВС.

Фактически решение украинских властей о разрыве сотрудничества с китайской стороной привело к тому, что свою долю на международном рынке потеряет такое известное авиастроительное предприятие, как «Антонов», которому необходимы новые двигатели для реализации контрактов с Республикой Турция (перспективный транспортный самолет Ан-188), Королевством Саудовская Аравия (транспортный самолет Ан-132Д) и другими странами.

Некоторые китайские специалисты полагают, что в данной ситуации определенную пользу могут извлечь турецкие двигателестроители, которые смогут навязать «Мотор Сич» свои условия по действующим контрактам на разработку авиационных двигателей. Кроме того, индийцы также могут воспользоваться вынужденным уходом китайских авиа- и двигателестроителей с Украины и разместить заказы на более привлекательных для себя условиях.

Представляется возможным согласиться с оценками некоторых китайских экспертов в том, что у предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины крайне печальные перспективы – объявление банкротства, распродажа имущества и забвение без возможности возрождения.

Максим Казанин

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 10 (873) за 23 марта 2021 года