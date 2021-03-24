Суперкомпьютер над Ливаном

Стелс-истребитель F-35 играет ведущую роль в стратегии Израиля

В 2018 году в мировые СМИ попала ставшая знаменитой фотография израильского F-35, пролетающего над Бейрутом. Фото этот говорит о том, что самолет-невидимка пятого поколения с его беспрецедентной способностью использовать новейшие датчики для сбора разведданных о действиях противника на земле, уклонения от обнаружения радарами врага и обмена добытыми сведениями через военную сеть стал основным инструментом в тайной войне Израиля против деятельности проиранской оси в регионе.

25 января 2021 года ливанские фоторепортеры снова сфотографировали пролетавший над ними самолет. Это свидетельствует о том, что новейшие израильские истребители регулярно собирают разведданные о «Хезболле», а также отслеживают активность иранских и шиитских ополченцев в регионе.

К 2024 году ВВС Израиля (IAF) станут располагать 50 малозаметными F-35, которые будут вылетать на задания с базы ВВС «Неватим» на юге страны. В Хель ха-Авир надеются приобрести уже третью эскадрилью F-35, что позволит увеличить флот этих многофункциональных истребителей-бомбардировщиков до 75 единиц, хотя бюджетная и политическая неопределенность, царящая в стране, сдерживает столь важное решение.

Эскадрильи F-35 выполняют множество задач как в обычных условиях, так и во время боевых действий. Но они также, вероятно, играют важную и растущую роль в «кампании Израиля между войн», направленной на срыв планов Ирана в формировании новой антиизраильской армии в Сирии, а также усилий Тегерана в укреплении огневой мощи «Хезболлы» в Ливане.

F-35 стал настолько важным элементом в этих операциях, что ВВС по всему миру стремятся извлечь уроки из того опыта, который израильские пилоты стали приобретать с момента, как первые два самолета приземлились в Израиле в 2016 году.

“ В 2018 году израильские пилоты были первыми, применившими стелс-истребитель F-35 в боевых действиях ”

В 2018 году командующий ВВС страны генерал-майор Амикам Норкин подтвердил, что израильские пилоты были первыми, применившими стелс-истребители в боевых условиях.

Новейшие ЛА Хель ха-Авир скоро перелетят в Италию для участия в международных военных учениях, и поскольку израильтяне накопили большой реальный боевой опыт применения этих самолетов, военнослужащие из других стран, участвующих в маневрах, ждут возможности извлечь из общения полезные уроки.

«В силу практической реальности у нас имеется опыт эксплуатации истребителей-невидимок, поскольку наши F-35 летают над Ближним Востоком. Мы присутствуем в этом районе и обеспечиваем результат, а это заставляет вооруженные силы многих других стран учиться у нас», – цитирует израильская газета «Маарив» слова командира дивизии ВВС бригадного генерала Амира Лазара.

Пример того, что могут контролировать самолеты, можно найти в недавно опубликованном докладе исследовательского центра Alma, расположенного на севере Израиля. В этом документе говорится о том, как «Хезболла» установила ракеты средней дальности иранского производства Fatah 110 в Бейруте, в том же комплексе, где расположены средняя школа и стадион. Для израильтян это не стало секретом.

В арсеналах движения «Хезболла» при помощи иранского государственного спонсора накоплено от 120 до 130 тысяч ракет. Сейчас эта шиитская организация пытается обустроить в Ливане заводы по производству ракет, на которых будут переделывать неуправляемые снаряды в управляемые. И Израиль предупредил, что этого не потерпит.

Между тем после недавних сообщений о серии израильских авиаударов по объектам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и проиранских ополченцев продолжается выявление попыток Тегерана ввезти современное оружие в Сирию и рассматривается при необходимости нанесение ударов по выявленным объектам. Были поражены цели недалеко от границы с Ираком в регионах Абу-Камаль и Дейр-эс-Зор на востоке Сирии – в районах, которые Иран неоднократно пытался захватить и превратить в звено транспортного коридора, соединяющего ИРИ, Ирак, Сирию и Ливан.

Стоит также отметить недавний удар по сирийскому научно-исследовательскому центру (CERS) близ города Масиаф по объекту, связанному с иранскими и сирийскими исследованиями и разработками баллистических ракет, а также с производством химического оружия.

В СМИ сообщалось, что в результате первых атак, ставших известными общественности с тех пор, как администрация Байдена пришла к власти, ракетные удары были нанесены по целям в городе Хама на северо-западе САР. Неизвестно, какие именно самолеты принимали участие в этих налетах, но справедливо предположить, что в целом F-35 улучшил способность Израиля отслеживать и пресекать действия Ирана в этом регионе.

Самолет-невидимку производства компании Lockheed Martin можно рассматривать как «компьютер с крыльями» – разведывательную машину, которая в полете автоматически обрабатывает огромные объемы собираемых данных.

В этом истребителе-бомбардировщике пятого поколения используются также и израильские технологии. Оборонная компания Elbit Systems из Хайфы в кооперации с американской Rockwell Collins сделала нашлемный дисплей для пилота, что позволяет вести обзор на 360 градусов, а концерн Israel Aerospace Industries для программы F-35 производит крылья.

Уникальные возможности этого ЛА делают его ценным узлом в обширной боевой системе – он может работать в тесном контакте с имеющимися на вооружении ВВС Израиля самолетами F-16 и F-15.

Помимо возможностей в сборе разведданных, благодаря скрытности F-35 хорошо подходит для маневрирования под обстрелом ракет класса «земля-воздух», принадлежащих армии САР и «Хезболле» и использующих для сканирования воздушного пространства мощные радары.

За последние годы Израиль поразил тысячи иранских целей в Сирии, а на израильские самолеты были нацелены тысячи сирийских ракет класса «земля-воздух». Один F-16 был сбит такой ракетой в 2018 году.

В то время как пилоты устаревших самолетов вынуждены быстро маневрировать, чтобы избежать опасности при обстреле, пилоты F-35 пользуются преимуществом незаметности своего ЛА. Это означает, что они могут вести разведку, делиться данными с другими летчиками и наносить удары, зная, что их бортовые системы обнаружат противника до того, как засекут их.

Считается также, что «Хезболла» обладает довольно продвинутыми ракетными системами класса «земля-воздух» и предпринимались попытки захватить своими радарами израильские самолеты в качестве целей. Это представляет реальную угрозу, хотя F-35 будет иметь дополнительное преимущество в воздушном пространстве Ливана.

Безусловно, нельзя останавливаться на достигнутом. Факт того, что нужны новейшие самолеты, чтобы израильтяне могли противостоять попыткам Ирана подобраться к границам и окружить страну кольцом ракетных баз и террористических формирований, показывает, насколько актуальны задачи Хель ха-Авир в сфере безопасности.

Иран может попытаться испытать F-35 на скрытность, постаравшись разработать новые методы обнаружения. В то же время Россия, которая сохраняет военное присутствие в Сирии и располагает развернутыми передовыми системами ПВО, также заинтересована в том, чтобы изучить, как лучше обнаруживать этот самолет, который должен стать главной платформой глобального конкурента – США.

В то время как у ИРИ и РФ сложные, а иногда и напряженные отношения из-за расхождения интересов в Сирии, по неподтвержденным сообщениям, они сотрудничали и сотрудничают в попытках разработать средства слежения за F-35. Однако ни кампания вытеснения Ирана из региона, ни участие в ней F-35, похоже, не прекратятся в ближайшее время.

Справка «ВПК»

Автор – Яаков Лаппин (Yaakov Lappin), научный сотрудник центра стратегических исследований «Бегин-Садат» (BESA) и корреспондент по военным и стратегическим вопросам. Он проводит исследования и делает аналитические обзоры для оборонных аналитических центров и является военным корреспондентом JNS. Его книга «Виртуальный халифат» исследует присутствие джихадистов в Интернете.

Публикуется с разрешения издателя

Яаков Лаппин

Перевод Сергея Духанова

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 10 (873) за 23 марта 2021 года