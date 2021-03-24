Три «Нептуна» против России

Украина объявила Крымский мост мишенью

Планы ВМС Украины по размещению трех комплексов крылатых ракет «Нептун», принятых в августе 2020 года на вооружение, на Черном и Азовском морях прямо указывают на готовность ВСУ к широкомасштабной провокации. Министр обороны Украины Андрей Таран сообщил о безоговорочной заинтересованности иметь как можно больше «Нептунов» в боевом порядке вооруженных сил Украины в 2021 году.

По мнению стратегов ВСУ, включая главнокомандующего Руслана Хомчака, эти комплексы смогут взять под прицел Крымский мост и корабли Черноморского флота РФ. Вкупе с его высказываниями о более тесной военной кооперации с США и Великобританией, а также призывами к американским и европейским инвесторам скупать украинскую землю, чтобы в будущем защищать ее, как свою, желание развязать войну уже не кажется иллюзорным.

В мае 2020 года Олег Коростелев, глава разработавшего ракету конструкторского бюро «Луч», заявил об успешном испытании комплекса «Нептун», уточнив, что заряды одновременно уничтожили две цели в Черном море с интервалом в две секунды на расстоянии 85 и 110 километров. Стоит в этой связи припомнить слова бывшего главы СБУ, а до 19 мая 2019 года секретаря Совета национальной безопасности Украины Александра Турчинова, который грозил уничтожить противокорабельными ракетами «Нептун» Крымский мост.

“ Квалифицированные кадры разработчиков на Украине наверняка еще остались, но основная проблема украинского оружия – малая серийность и большая зависимость от импортных комплектующих ”

Руслан Хомчак – военачальник одиозный, известный своими связями с Игорем Коломойским по днепропетровскому периоду службы, недвусмысленно высказывается о необходимости открытия огня также против «сепаратистов» в Донбассе. Чем он прославился? Напомним, что командование «Юг» со штаб-квартирой в Днепропетровске, как и провальную операцию, завершившуюся иловайским котлом, возглавлял именно Хомчак. Видимо, теперь мечтает о реванше. Неудивительно, что сегодня он открещивается и от связей с Коломойским, и от вины за действия под Иловайском, и, безусловно, от ответственности за возможное обострение в Донбассе. При этом удивительно синхронно снова набирает вес «партия войны» Петра Порошенко «Европейская солидарность», штаб которой возглавил Александр Турчинов. Знакомые лица! И Хомчак словно ретранслирует их мысли.

В украинском политикуме в последнее время, особенно после решения Госдепа США выделить ВСУ в 2021 году 600 миллионов долларов на покупку патрульных катеров «Марк 6» с управляемыми ракетами «Гриффин» для охраны Одесского и Мариупольского портов и транша на военные нужды в размере 275 миллионов от конгресса США, снова всплывают старые имена.

Советское наследие

Так же, как Джо Байден возвращает на ключевые должности в Белом доме людей из команды Барака Обамы, в украинской повестке замелькали старые лица. Концепция Турчинова о самостоятельной разработке и выпуске широкой номенклатуры вооружений и военной техники от автоматического оружия и грузовых автомобилей до танков, боевых кораблей и ракет всех типов получила новый импульс.

Понятно, что разработки украинских военных компаний так или иначе базируются на советском наследии. Концентрация ВПК Украины на создании собственного ракетного вооружения завершилась созданием противокорабельной ракеты Р-360 комплекса «Нептун», предназначенной для поражения надводных целей водоизмещением до пяти тысяч тонн.

Ракета весом 870 килограммов может нести боеголовку массой 150 килограммов. Заявленная дальность пуска составляет 280 километров. Комплекс обеспечивает одновременный пуск до 24 ракет. Скорость – 900 километров в час. По описанию производителей, «Нептун» может использоваться для борьбы с эсминцами, фрегатами, крейсерами и транспортами противника, десантными судами и танкодесантными кораблями, действующими как в составе отдельных корабельных групп и десантных отрядов, так и самостоятельно.

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Украинская сторона говорит о возможности применения ракеты Р-360 как с наземных пусковых установок, так и с кораблей и самолетов. Заявляется и возможность использования универсальной ракеты для ударов по наземным целям. Как дозвуковая, легко сбиваемая, устаревшая еще на этапе проектирования, ракета сможет долететь до оснащенного новейшими системами ПВО корабля Черноморского флота или защищенного радарами и мощнейшими комплексами ПВО стратегического объекта флотской инфраструктуры, остается загадкой. Однако деньги на ее создание и испытания выделены нешуточные. И они уже освоены. Теперь начались закупки, разрабатываются маршруты логистики и маскировки.

Квалифицированные кадры разработчиков на Украине наверняка еще остались, но основная проблема украинского оружия – малая серийность и большая зависимость от импортных комплектующих. Кроме того, Министерство обороны Украины в силу финансовых ограничений не в состоянии закупать вооружение большими партиями, вот почему пока озвучены планы лишь по трем комплексам. А чтобы обеспечить береговую оборону на юге Украины даже в целях пропаганды и пиара для собственного населения, пусковых установок «Нептун» должно быть минимум два-три дивизиона. Так что какое бы оружие ни появилось в распоряжении ВСУ, оно все равно будет по всем парамет-

рам уступать российским образцам, а попытки атаковать наши военные объекты противокорабельными ракетами приведут Украину к геополитической катастрофе. И говорить о реальном боевом применении того же «Нептуна» может только одержимый бредовой идеей или несамостоятельный в принятии решения военный. Но именно такая обстановка всеобщего психоза сейчас царит на Украине. И видимо, неспроста.

Не тот калибр

Недавно в ВСУ, например, заявили, что ракетный комплекс «Нептун» с дальностью поражения под 300 километров позволяет применять его с материковой Украины даже по Севастополю. Эти военные аналитики, судя по всему, совершенно не в курсе, что новейшие корабли Черноморского флота, например фрегат «Адмирал Григорович», имеющий на борту тактическое ударное вооружение, может поражать надводные цели в радиусе около 500 километров, а наземные – в радиусе 1500 километров. Причем гиперзвуковыми крылатыми ракетами «Калибр», которые преодолеют украинские ПВО без особых усилий.

Кроме того, на территории Крыма развернута противокорабельная система обороны, включающая в себя подсистему обнаружения надводных кораблей с дальностью до 500 километров, автоматизированное управление и выдачу целеуказания. Дивизионы БРК «Бастион», «Бал», корабли, подводные лодки и морская авиация способны поразить места дислокации комплексов «Нептун» вместе с расчетами в считаные секунды.

Так что обеспечить контроль территориальных вод и протоков, тем более защитить военно-морские базы и береговые объекты, инфраструктуру побережья «Нептун» не сможет. Как и противостоять высадке нашего морского десанта, если российскому Черноморскому флоту будет поставлена задача уничтожить представляющие угрозу военным и гражданским объектам России базы, аэродромы, места дислокации ракетных комплексов ВСУ.

Владимир Ераносян, капитан 1-го ранга запаса

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 10 (873) за 23 марта 2021 года