Воздушный флот Пятой республики

Авиация стала визитной карточкой французского ВПК

В конце Второй мировой французские ВВС, кроме полка «Нормандия – Неман», были «придатком» американской авиации. После окончания войны началось строительство полноценных национальных ВВС за счет импорта, а затем и собственного производства.

От импорта к экспорту

В 50-е годы в США было приобретено более 200 поршневых бомбардировщиков В-26 «Инвейдер», столько же поршневых истребителей времен Второй мировой F4, F6, F8, а затем более 850 реактивных F-84 «Тандерджет», F-86 «Сейбр» и F-100 «Супер Сейбр», более 100 штурмовиков А-1 «Скайрейдер», около 300 противолодочных самолетов нескольких типов, более 120 транспортных С-47 (DC-3), около тысячи легких и учебных самолетов, около 650 вертолетов.

Из Великобритании Франция получила или построила по лицензии до 600 реактивных истребителей «Метеор», «Веном» и «Вампир». Но значительное количество самолетов и вертолетов изготавливалось и по французским проектам. Было выпущено примерно 1100 (как для своих ВВС, так и на экспорт) реактивных истребителей «Вотур», «Мистер», «Супер Мистер», «Ураган». Машины этих типов принимали чрезвычайно активное участие в арабо-израильских войнах, а затем «Мистеры» и «Ураганы», перепроданные Израилем в Сальвадор, участвовали в гражданской войне в этой стране. В количестве 89 единиц (в том числе 12 для Индии) был выпущен палубный противолодочный самолет «Ализе», состоявший на вооружении французской морской авиации до 2000 года.

Реактивный учебно-боевой самолет СМ-170 «Мажистер», кроме самой Франции, по французской лицензии производился в Германии, Израиле, Финляндии, в нескольких странах эта машина эксплуатируется до сих пор. Наконец, во Франции был разработан вертолет «Алуэтт-2», выпускавшийся в вариантах SA313, SA315, SA318 общим количеством до 1,3 тысячи как в военных, так и в гражданских целях.

Под знаком «Миража»

США в 60-е годы поставили Франции 42 палубных истребителя F-8 «Крусейдер», 12 заправщиков КС-135, до 30 легких и учебных самолетов. И именно в 60-е началось серийное производство боевых самолетов семейства «Мираж», которые стали единственными в мире реальными конкурентами американским и советским машинам. Реактивный сверхзвуковой бомбардировщик средней дальности «Мираж-4» способен нести ядерную бомбу AN-22 или ракету ASMP либо набор обычных ракет и бомб. Было построено 66 машин (только для ВВС Франции), из которых 12 переоборудованы в разведчики, а 18 модернизированы по варианту «Мираж-4Р». В настоящее время до 20 «Мираж-4» находятся на хранении без перспектив возвращения в строй.

“ После 30-летнего перерыва возобновилось ВТС между Францией и Израилем, только уже в обратную сторону – Израиль начал поставки во Францию разведывательных БЛА ”

Гораздо более широкое распространение получил истребитель-бомбардировщик «Мираж-3», выпущенный общим количеством 1422 единицы. На его основе был создан «Мираж-5» (преимущественно ударный самолет, выпущено 582 единицы), который в свою очередь стал основой для израильских самолетов «Нешер» и «Кфир» (суммарно произведено до 300 машин). Покупателями «Миражей-3/5» стало не менее 20 стран, эти самолеты – участники ряда масштабных войн. «Миражи-3» ВВС Пакистана сбили в декабре 1971 года до восьми индийских самолетов (в основном «Канберры» и «Хантеры» английского производства), причем, по-видимому, без потерь. ВВС Аргентины в войне за Фолкленды потеряли 13 «Миражей» и «Нешеров» (в Аргентине назывались «Даггер»), которые не сбили ни одного английского самолета. Как минимум один «Мираж-3» ВВС ЮАР был сбит в Анголе, при этом на счету этих машин несколько сбитых самолетов ВВС Анголы. ВВС Израиля получили 77 «Миражей-3», а «Мираж-5» изначально разрабатывался именно по израильскому заказу.

Кроме того, в 60-е годы во Франции были созданы противолодочный самолет «Атлантик» (выпущено 87 единиц, а затем 28 «Атлантик-2», состоящих на вооружении до сих пор) и совместно с ФРГ транспортный самолет С-160 (выпущено 214 машин, включая экспортные и гражданские). Ограниченной серией (90 машин) выпускался палубный истребитель «Этандар».

В 70-е годы совместно с Великобританией создан штурмовик «Ягуар», ВВС каждой из стран получили по 200 самолетов, 120 самолетов было построено по лицензии в Индии (еще 40 куплено в готовом виде). Франция потеряла несколько «Ягуаров» в африканских войнах, британские и французские «Ягуары» прошли через «Бурю в пустыне» без потерь. Совместно с ФРГ разработан учебно-боевой «Альфа Джет», выпущенный в количестве 480 единиц (из них Франция получила 176 машин, ФРГ – 175).

Геликоптеры и бомбардировщики

Развитием вертолета «Алуэтт-2» стал «Алуэтт-3», выпускавшийся в вариантах SA316 и SA319 в количестве свыше двух тысяч единиц. Производился он по лицензии в Швейцарии, в Румынии (под названием IAR316), в Индии (под названием «Четак»). Также был создан тяжелый транспортный вертолет SA321 «Супер Фрелон», который широко использовался и в морской авиации в вариантах ПЛО и носителя ПКР. В последнем качестве эти вертолеты особенно активно применялись ВС Ирака во время ирано-иракской войны. В Китае «Супер Фрелоны» выпускались под названием Z-8.

Многоцелевой вертолет SA330 «Пума», построенный в количестве 697 единиц (в том числе в гражданском варианте), производился также по лицензии в Румынии под названием IAR330 (не менее 160 вертолетов) и в ЮАР без лицензии под названием «Орикс» (выпущено 122 машины). Аргентина потеряла семь вертолетов этого типа на Фолклендах, ЮАР – не менее трех в Анголе.

Вертолет «Газель» был выпущен в количестве почти 1,8 тысячи машин в вариантах SA341 и SA342, а также производился по лицензии в Египте и в Югославии. Поставлялся в Китай, где, как ни странно, не был скопирован. Применялся ВС Сирии в войне 1982 года в Ливане с крайне противоречивыми результатами, также используется в нынешней гражданской войне в этой стране. Французская армия использовала «Газель» в ходе различных войн в Африке в своих бывших колониях.

Было начато производство легкого многоцелевого вертолета AS350 «Экюрель», на основе которого был создан AS355 «Экюрель-2», а затем AS550 и AS555 «Фенек», а также китайский вертолет Z-11. Машины этого семейства выпускались (в том числе по лицензии в Бразилии) в различных военных и гражданских вариантах и в количестве нескольких тысяч единиц имеются в десятках стран мира.

На основе вышеупомянутого «Этандара» создан палубный бомбардировщик «Супер Этандар», выпущенный в количестве всего 85 единиц (71 для ВМС Франции, 14 для ВВС Аргентины). Аргентинские «Супер Этандары» весной 1982 года потопили английские эсминец «Шеффилд» и контейнеровоз «Атлантик Конвейер» с помощью французских же ПКР «Экзосет». Пять французских «Супер Этандаров» Франция сдавала Ираку в аренду во время его войны с Ираном и как минимум один из них был потерян. Самым же известным французским боевым самолетом, созданным в 70-е, стал истребитель-бомбардировщик «Мираж-F1». Он был выпущен в количестве более 720 единиц, в том числе 250 для ВВС Франции. Юаровские «Миражи» сбили один или два ангольских МиГ-21, при этом были потеряны три самолета данного типа ВВС ЮАР. Ирак потерял не менее 25 «Миражей» в войне с Ираном и еще не менее девяти в войне 1991 года. ВВС Марокко потеряли не менее семи «Мираж-F1» в Западной Сахаре. Наибольшего успеха добились эквадорские «Миражи», сбившие в феврале 1995 года три перуанских штурмовика (2 Су-22, 1 А-37).

С «Рафалем» в новое тысячелетие

Первым французским истребителем четвертого поколения стал «Мираж-2000». Для ВВС Франции в 1983–2001 годах было закуплено 315 этих самолетов: 124 истребителя «Мираж-2000С» (позже 37 из них были модернизированы по варианту «Мираж-2000-5F»), 75 носителей ядерного оружия «Мираж-2000N», 30 учебно-боевых «Мираж-2000В», 86 истребителей-бомбардировщиков «Мираж-2000D». Единственной боевой потерей стал «Мираж-2000N», сбитый сербским ПЗРК над Боснией в августе 1995 года. На экспорт было произведено еще 286 самолетов данного типа. «Мираж-2000EG» ВВС Греции в октябре 1996-го сбил F-16D ВВС Турции.

Развитием вертолета «Пума» стал AS332 «Супер Пума». Эта машина находится в производстве до сих пор (только на экспорт), разделившись на военный вариант AS532 «Кугуар» и гражданский ЕС225 «Супер Пума». До сих пор находится в производстве SA365 «Дофин», тоже успевший разойтись на гражданский ЕС155 и военный AS565 «Пантера». По лицензии выпускается в Китае под названием Z-9 (в военных и гражданских вариантах).

В 80-е годы ВВС Франции получили американские транспортные самолеты С-130 «Геркулес» и испанские С-212 (последние – в рамках обмена на AS332), а также бразильские учебные самолеты ЕМВ-121.

В 90-е годы ВВС Франции получили американские самолеты ДРЛО Е-3А и заправщики КС-135, дополнительные «Геркулесы», испанские транспортные самолеты CN-235 и бразильские учебные ЕМВ-312 «Тукано», швейцарские легкие транспортные РС-6 и учебные РС-7. Также США поставили Франции два палубных самолета ДРЛО Е-2С. После почти 30-летнего перерыва возобновилось военно-техническое сотрудничество между Францией и Израилем, только уже в обратную сторону – Израиль начал поставки во Францию разведывательных БЛА.

В ХХI веке ВВС и морская авиация Франции получили истребитель-бомбардировщик «Рафаль» поколения «4++». Изначально предполагалось приобрести 250 «Рафалей» для ВВС и 86 в палубном варианте для ВМС, но план был сокращен до 132 и 48 самолетов соответственно. Сейчас их производство близится к завершению. Покупателями «Рафалей» стали Египет, Индия и Катар. Французские «Рафали» (естественно, в чисто ударном варианте) применялись в боевых действиях в Мали («Террор против террора»). Вполне вероятно, что «Рафаль» окажется последним боевым самолетом, который Франция создала самостоятельно. Истребитель шестого поколения (при пропуске пятого) она предполагает разрабатывать совместно с Германией и Испанией.

Также Франция стала одним из крупнейших участников программы европейского транспортного самолета А400, предполагается построить 174 таких самолета, в том числе 50 для ВВС Франции (именно они в 2013 году получили первый самолет, произведенный в рамках данной программы). При этом продолжаются закупки американских «Геркулесов» и испанских CN-235, израильских разведывательных БЛА и американских боевых БЛА MQ-9 «Рипер». Совместно с Германией Франция разработала и приняла на вооружение два типа вертолетов. Один из них – многоцелевой NH90, его основные варианты – наземный транспортно-десантный и морской (транспортный и ПЛО). Вертолет находится в производстве и достаточно широко экспортируется. Вторым стал ударный вертолет «Тигр». Для армейской авиации Франции он выпускается в вариантах НАР (огневой поддержки) и НАС (противотанковый). Закуплен также Испанией и Австралией.

В ВВС для прикрытия авиабаз остается на вооружении ЗРК «Кроталь-NG», кроме того, принята на вооружение ЗРС SAMP/Т, разработанная совместно с Италией. ЗРС оснащена ЗУР семейства «Астер», которые могут использоваться и в корабельном варианте. Наземная батарея SAMP/Т включает четыре ПУ, по восемь ЗУР на каждой. ЗУР «Астер-30» имеет дальность стрельбы до 120 километров и досягаемость по высоте до 30 километров.

В целом именно авиация является основной визитной карточкой французских ВС и ВПК. Но конкурентами великих военных держав (США, РФ, Китая, ряда азиатских стран) Францию это уже не сделает.

Александр Храмчихин, независимый военный эксперт

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 10 (873) за 23 марта 2021 года