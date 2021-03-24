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Планируемая поставка бронетранспортеров Stryker Северной Македонии

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Агентство министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency - DSCA) 16 марта 2021 года направило Конгрессу США уведомление о планируемой предстоящей продаже Северной Македонии по линии американской программы межправительственных иностранных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) 54 бронетранспортеров Stryker нового производства с колесной формулой 8x8. Данная поставка одобрена Государственным департаментом США. Общая стоимость предполагаемой поставки составит 210 млн долл, включая пакеты обучения и технической поддержки.

Бронетранспортер М1126 ICV Stryker из состава 2-го кавалерийского полка армии США во время демонстрационного марша подразделений полка по территории Северной Македонии, 28.07.2017 (с) Nicholas Vidro / армия США

В поставку должны войти машины Stryker нового производства в варианте линейного бронетранспортера М1126 ICV, командно-штабной машины М1130 и 120-мм самоходного миномета М1129. К машинам предполагается поставка дистационно управляемых боевых модулей CROWS (видимо, Kongsberg M153 CROWS II Protector) с 12,7-мм пулеметами М2А1.

Генеральным подрядчиком выступит корпорация General Dynamics, производство машин (как и всех семейства Stryker) будет осуществлено на предприятии ее канадского отделения General Dynamics Land Systems (GDLS)-Canada в Лондоне (канадская провинция Онтарио).

Со стороны bmpd напомним, что уведомление DSCA вовсе не является контрактом и не обязательно означает, что соглашение будет заключено. До настоящего времени было выпущено несколько уведомлений DSCA о планировавшихся поставках БТР Stryker в различные страны, однако пока что единственным получателем этих машин за пределами США стал только Таиланд. Тем не менее, можно предположить, что, поскольку поставка Stryker Македонии, скорее всего, предполагается полностью или частично в счет американского финансирования, то вероятность реализации поставки в данном случае выглядит весьма высокой.

Македония уже длительное время планировала приобретение для своей армии современных бронетранспортеров с колесной формулой 8x8, причем когда-то одним из ведущих претендентов для закупки считался украинский БТР-4, продвигавшийся в эту республику в варианте БТР-4В под названием "Буцефал".

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  • В новости упоминаются
Страны
Канада
Македония
США
Таиланд
Украина
Продукция
M1126 ICV
Stryker
БТР-4
Компании
General Dynamics
Kongsberg
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