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Новые типы боевых самолетов будут осваивать Арктику

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Источник изображения: vpk-news.ru

В этом году в Арктике испытают несколько типов военных самолетов, в том числе бомбардировщики Су-34, истребители Су-35 и амфибии Бе-200.

Их проверят на готовность действовать в условиях Заполярья и в районе Северного морского пути (СМП). Об этом рассказали «Известиям» источники в оборонном ведомстве.

Ранее Су-34 в Заполярье не базировались. В 2016 году бывший тогда командующим Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов заявил, что на архипелаге Земля Франца-Иосифа можно разместить звено Су-34 и парусамолетов-заправщиков Ил-78, это позволит увеличить радиус действия авиации.

Арктические условия станут новыми для амфибий Бе-200. Минобороны заказало шесть таких машин, которые могут взлетать и с суши, и с воды. Их планируется задействовать в поисково-спасательных, а потом и в противолодочных операциях. Первый из них уже поступил в учебный центр Ейска. Машину перебросили из теплого Приазовья на самый северный аэродром России — на Землю Александры.

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Страны
Россия
Продукция
Бе-200
Ил-78
Су-34
Су-35
Проекты
Арктика
Военные учения
СФ
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