Эрзац-танки по-украински: бронетягачи со скорострельными "рогатками"

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В 2014 году украинские вооруженные силы понесли тяжелые потери в бронетехнике. Ситуация была столь критической, что командование ВСУ вынуждено было, что называется, "скрести по сусекам", ставя в строй то, что могло представлять собой хоть какую-то боевую ценность.

Например, дефицит танков компенсировался тем, что некоторые вновь формируемые общевойсковые соединения получали бывшие советские бронированные тягачи БТС-4А, на которые устанавливали "рогатки" - зенитные 23-мм скорострельные пушки ЗУ-23-2.

По разным оценкам, несколько десятков таких машин попали в войска осенью 2014 и зимой 2015 гг.

В это время ремонтные предприятия в Харькове, Львове и Киеве были вынуждены работать с максимальным напряжением. Через несколько месяцев дефицит танков в целом был преодолен, хотя пришлось возвращать в строй ранее снятые с вооружения Т-72 различных модификаций и газотурбинные Т-80БВ. Однако бэтээсы выводить никто не собирался, они долгое время использовались как машины огневой поддержки и какое- то количество, по всей видимости, до сих пор находится в частях.

Дмитрий Лемешко