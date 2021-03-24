Войти
Известия.ru

Великобританию обеспокоило развитие российского глубоководного оружия

691
0
0
Источник изображения: Фото: TASS/FA Bobo/PIXSELL/PA Images/Andrew Milligan

Российские разработки в сфере подводных вооружений могут угрожать как подводным линиям связи Великобритании, так и целям, расположенным на побережье. Об этом говорится в документе министерства обороны Соединенного королевства, посвященном приоритетам развития вооруженных сил страны до 2030 года.

В британском военном ведомстве отметили, что Россия развивает «многообещающие» подводные, средства, в том числе торпеды, способные доставлять ядерные заряды к целям на побережье.

В свою очередь Великобритания намерена модернизировать ядерные силы, в том числе морского базирования.

«Это будет включать в себя замену нынешних подводных лодок класса Vanguard на четыре новых подводных лодки класса Dreadnought», — говорится в документе.

Отмечается, что Лондон также заменит ядерные боеголовки для лодок класса Dreadnought на новые, а также будет сотрудничать в ядерной сфере с США и Францией.

Кроме этого, министерство обороны Британии намерено заниматься созданием нового поколения противолодочных кораблей и развивать военное сотрудничество с США, Францией, Норвегией и Нидерландами.

«Эти вложения также будут гарантировать, что мы сможем обеспечивать присутствие сил Соединенного Королевства на флангах НАТО, особенно на Крайнем Севере и в Арктике, в Балтийском море, на Балканах, в Средиземном и Черном морях», — указано в документе.

Западные издания в феврале 2021 года писали, что активное развитие инновационных технологий в сфере атомных подводных лодок ВМФ России якобы представляет собой новые уровни угрозы для НАТО. МО РФ неоднократно отмечало, что все российские корабли осуществляют походы в соответствии с международным правом.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Нидерланды
Норвегия
Россия
США
Франция
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
NATO
Successor
Арктика
Ядерный щит
Похожие новости
17.07.2020
Военный флот уходит в будущее
11.03.2020
С кем "воюет" НАТО на учениях в Норвегии
27.11.2017
Минск продолжает оправдываться, у Москвы "всё под контролем"
08.06.2015
Сложная простота военных расходов
26.11.2012
Интересы десятков стран сошлись у земной оси
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.03 18:04
  • 21
Запад ведет информационную подготовку к захвату Калининграда
  • 24.03 17:59
  • 34
Прислали СУшки: модернизированный бомбардировщик поступил в войска
  • 24.03 17:27
  • 2
Тридцать лет отставания
  • 24.03 17:13
  • 84
Путин: США придётся считаться с интересами РФ
  • 24.03 17:11
  • 5
Сердюкову в доверии отказано
  • 24.03 17:07
  • 3
За «Терминатором» придет «Армата»
  • 24.03 15:21
  • 1
Предприятия ОПК готовы занять свою нишу в создании гражданской продукции
  • 24.03 15:08
  • 2
Что делать, если танк боится грязи?
  • 24.03 11:14
  • 2
Трое летчиков Ту-22М3 погибли под Калугой
  • 24.03 11:06
  • 20
САУ "Малка" применили как высокоточное оружие на максимальную дальность в ходе учения в Амурской области
  • 24.03 10:45
  • 24
Компании «Сухой» и «МиГ» прекратят существование
  • 24.03 00:47
  • 9
Российский авиапром избавляется от балласта
  • 23.03 23:37
  • 1
Минобороны сможет объявлять конфиденциальными некоторые сведения
  • 23.03 23:36
  • 2
Почему Индия все больше недовольна Россией
  • 23.03 19:46
  • 1
ВКС России разнесли в Сирии нелегальный шпионский узел связи