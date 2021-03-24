Великобританию обеспокоило развитие российского глубоководного оружия

Российские разработки в сфере подводных вооружений могут угрожать как подводным линиям связи Великобритании, так и целям, расположенным на побережье. Об этом говорится в документе министерства обороны Соединенного королевства, посвященном приоритетам развития вооруженных сил страны до 2030 года.

В британском военном ведомстве отметили, что Россия развивает «многообещающие» подводные, средства, в том числе торпеды, способные доставлять ядерные заряды к целям на побережье.

В свою очередь Великобритания намерена модернизировать ядерные силы, в том числе морского базирования.

«Это будет включать в себя замену нынешних подводных лодок класса Vanguard на четыре новых подводных лодки класса Dreadnought», — говорится в документе.

Отмечается, что Лондон также заменит ядерные боеголовки для лодок класса Dreadnought на новые, а также будет сотрудничать в ядерной сфере с США и Францией.

Кроме этого, министерство обороны Британии намерено заниматься созданием нового поколения противолодочных кораблей и развивать военное сотрудничество с США, Францией, Норвегией и Нидерландами.

«Эти вложения также будут гарантировать, что мы сможем обеспечивать присутствие сил Соединенного Королевства на флангах НАТО, особенно на Крайнем Севере и в Арктике, в Балтийском море, на Балканах, в Средиземном и Черном морях», — указано в документе.

Западные издания в феврале 2021 года писали, что активное развитие инновационных технологий в сфере атомных подводных лодок ВМФ России якобы представляет собой новые уровни угрозы для НАТО. МО РФ неоднократно отмечало, что все российские корабли осуществляют походы в соответствии с международным правом.