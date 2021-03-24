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Интерфакс-АВН

ЕС создал фонд для финансирования военных операций за рубежом

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Флаги с символикой Евросоюза в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза в Брюсселе.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Витвицкий

Брюссель. 22 марта. ИНТЕРФАКС - Европейский союз отныне получил подобие военного бюджета - Европейский фонд мира (ЕФМ), внебюджетный фонд размером 5 млрд евро на период 2021-2027 годов, который будет финансироваться за счет взносов стран-членов ЕС.

"Прочный мир можно построить, только инвестируя в международную стабильность и безопасность. У ЕС есть желание, а с сегодняшнего дня и необходимые финансовые инструменты для этого. Европейский фонд мира позволит нам оказать ощутимую поддержку партнерам в решении общих проблем безопасности", - заявил действующий председатель Совета ЕС, министр иностранных дел Португалии Аугушту Сантуш Силва, комментируя принятое в понедельник решение о создании фонда.

Заявленная цель ЕФМ - предотвращать конфликты, сохранять мир и укреплять международную стабильность и безопасность. Используя его, ЕС будет помогать странам-партнерам проводить операции по поддержанию мира или повышать способность их вооруженных сил самим обеспечивать мир и безопасность на своей территории. Он также позволит ЕС предпринимать более существенные действия военного характера в рамках Общей внешней политики и политики безопасности.

За счет этого фонда ЕС может по запросу третьих стран, региональных или международных организаций поставлять им военную технику и создавать оборонную инфраструктуру. Меры по оказанию помощи "будут включены в четкую и последовательную политическую стратегию и сопровождаться тщательной оценкой рисков и надежными гарантиями".

С 2004 года участие ЕС в военных миссиях и операциях финансируется через механизм ATHENA. Его заменит ЕФМ. Увеличится бюджет и повысится гибкость, а оперативная часть останется в составе Совета ЕС.

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Страны
Португалия
Проекты
Евросоюз
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