Китайский спутник разрушился в космосе

Метеорологический космический аппарат Yunhai 1-02, принадлежащий Китаю, разрушился. Об этом сообщается на странице 18-й эскадрильи контроля Военно-воздушных сил Соединенных Штатов в Twitter.

Инцидент произошел 18 марта в 7:41 по всемирному координированному времени. В результате разрушения образовался 21 обломок. На данный момент движение всех обломков отслеживается военными Соединенных Штатов.

В сообщении отмечается, что причины разрушения пока неизвестны.

Спутник был разработан компанией China Aerospace Science and Technology Corporation для изучения океанов и мониторинга стихийных бедствий. Его ввели на орбиту не больше двух лет назад.

21 марта сообщалось, что в Арктике стартовали совместные учения военно-воздушных сил США и Канады по противовоздушной обороне. Страны договорились о модернизации командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) и запуске расширенного диалога по Арктике, который будет охватывать вопросы, связанные с континентальной безопасностью, экономическим и социальным развитием и управлением.