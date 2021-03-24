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ТАСС

Основной и дублирующий экипажи "Союза МС-18" завершили экзаменационные тренировки

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Олег Новицкий
Олег Новицкий.
Источник изображения: © Артем Геодакян/ТАСC

Как уточнили в Центре подготовки космонавтов, экипаж Олега Новицкого работал на тренажере российского сегмента Международной космической станции, дублеры работали на тренажере транспортного пилотируемого корабля "Союз"

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Основной и дублирующий экипажи новой длительной экспедиции на Международную космическую станцию (МКС) завершили экзаменационные комплексные тренировки. Об этом говорится в сообщении Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (ЦПК), распространенном в понедельник.

"Основной и дублирующий экипажи МКС-65 завершили экзаменационные комплексные тренировки (ЭКТ)", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ЦПК, в понедельник экипаж Олега Новицкого работал на тренажере российского сегмента Международной космической станции. Им пришлось заменить емкости на ассенизационно-санитарном устройстве, отработать отказ электролизного вакуумного клапана водорода на системе "Электрон", отказ связи с американским сегментом МКС и перегрев патрона в системе блока микропримесей. "Помимо этого, экипажу пришлось справляться с аварийной ситуацией - пожаром в модуле МИМ-2", - отмечается в сообщении.

В свою очередь дублеры работали на тренажере транспортного пилотируемого корабля "Союз". Им пришлось справиться с ложным срабатыванием в системе обеспечения жизнедеятельности на этапе выведения, потерей ориентации корабля на этапе причаливания, отказом датчика системы стыковки и другими задачами.

Старт транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-18" с космодрома Байконур запланирован на 9 апреля. Из космонавтов Роскосмоса в основной экипаж входят Олег Новицкий и Петр Дубров, в дублирующий - Антон Шкаплеров и Олег Артемьев. Планируемая продолжительность полета - 191 сутки. 10 марта Роскосмос сообщил, что космонавт Сергей Корсаков выведен из состава основного экипажа пилотируемого корабля "Союз МС-18", вместо него назначен астронавт NASA Марк Ванде Хай. В дублирующем экипаже вместо Дмитрия Петелина назначена астронавт NASA Энн Макклейн.

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ЦПК Гагарина
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Байконур
МКС
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