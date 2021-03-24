Лондон намерен модернизировать ядерные силы морского базирования

Лондон. 22 марта. ИНТЕРФАКС - Российские разработки в сфере подводных вооружений могут угрожать как подводным линиям связи, так и целям, расположенным на побережье, говорится в документе министерства обороны Великобритании, посвященном приоритетам развития вооруженных сил страны.

"Россия вкладывается и развивает многообещающие подводные, в том числе и глубоководные средства, которые могут нести угрозу подводным кабелям, а также - в торпеды, способные доставлять ядерные заряды к целям на побережье", - говорится в стратегии, опубликованной в понедельник министерством обороны Великобритании.

Также в документе упомянуто развитие ВМС КНР, и согласно прогнозам составителей документа, к 2030 году Китай будет располагать пятью авианосцами и четырьмя вертолетоносцами, которые поддержат с моря целый флот эсминцев.

В свою очередь Великобритания намерена модернизировать ядерные силы, в том числе морского базирования.

"Это будет включать в себя замену нынешних подводных лодок класса Vanguard на четыре новых подводных лодки класса Dreadnought", - говорится в документе с уточнением, что Лондон также заменит ядерные боеголовки для лодок класса Dreadnought на новые, и будет сотрудничать в ядерной сфере с США и Францией.

Кроме этого, Минобороны Британии намерено заниматься созданием нового поколения противолодочных кораблей и развивать военное сотрудничество с США, Францией, Норвегией и Нидерландами с целью сохранить за Лондоном роль важнейшего партнера в рамках НАТО в деле обеспечения морской безопасности, в том числе в северной части Атлантического океана.