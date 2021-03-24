Первые детали для демонстратора двигателя ПД-35 поступят в марте

Московский производственный комплекс "Салют", как сообщил его руководитель Алексей Громов, уже в этом месяце передаст первые комплектующие для сборки демонстратора двигателя сверхбольшой тяги ПД-35.

На этот двигатель отечественные авиастроители возлагают большие надежды. В разработке особо мощных авиационных моторов мы серьезно отстали, хотя когда-то были лидерами. Похоже, ситуация начинает выправляться.

Работы над ПД-35 начались несколько лет назад. И, как видно, идут они успешно. Одна из сложнейших задач, которую пришлось решать его создателям, проектирование вентилятора, диаметр которого превышает три метра.

Поясним, вентилятором двухконтурных двигателей называют многолопастный компрессор, который находится перед воздухозаборником газотурбинной установки, создающей основную тягу. Вентилятор позволяет значительно увеличить тягу и мощность двигателя, в какой-то мере способствует его дополнительному охлаждению, так как часть воздушного потока обтекает камеру сгорания с внешней стороны. Такие вентиляторы отличаются большим диаметром и внушительными габаритами. Сохранить массу огромного мотора в приемлемых величинах можно только за счет использования композитных материалов. С этим справились.

Сегодня секретом разработок и строительства моторов с лопатками из композитов владеют три страны - Великобритания, США и Франция. Россия становится четвертой.

Как ранее сообщалось, на создание нового двигателя планируется выделить 180 млрд рублей. Сейчас начинается этап стендовых испытаний пластмассовых лопаток. Он достаточно длительный и трудоемкий. Основная задача - получить уверенность в том, что работать вентилятор, созданный из композитов, сможет и в воздухе.

Для ускорения работ и оптимизации затрат принято довольно грамотное решение - создать и испытать композитный вентилятор в размерах аналогичного, но титанового, который стоит на серийно выпускающемся ПД-14. Летные испытания уже полноразмерного демонстратора ПД-35 по графику должны начаться в 2025 году.

Сергей Птичкин