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В ракетной бригаде ЗВО прошли учения расчетов ОТРК «Искандер»

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Источник изображения: vpk-news.ru

В Курской области прошли учения по управления ракетным ударами оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» военнослужащими ракетной бригады общевойсковой армии Западного военного округа.

Согласно легенде учения, военнослужащие получили сигнал «Боевая тревога», после чего отправились на стартовые позиции с преодолением естественных и искусственных препятствий. Прибыв в указанный район, ракетчики отработали задачи по маскированию позиций, проверке работоспособности ракет комплексов и поиску целей для электронных пусков.

В ходе учения военнослужащие отработали пуски по 10 колоннам боевых машин условного противника, а также объектам инфраструктуры, в числе которых –  склады, полевые узлы связи и скрытые штабы. Особенностью учения стала многократная смена стартовых позиций и маневрирование через заражённые участки местности.

Всего в учениях было задействовано около 500 военнослужащих общевойсковой армии и более 30 единиц вооружения, военной и специальной техники, сообщила пресс-служба Западного военного округа.

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Искандер
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