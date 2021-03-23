В ракетной бригаде ЗВО прошли учения расчетов ОТРК «Искандер»

В Курской области прошли учения по управления ракетным ударами оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» военнослужащими ракетной бригады общевойсковой армии Западного военного округа.

Согласно легенде учения, военнослужащие получили сигнал «Боевая тревога», после чего отправились на стартовые позиции с преодолением естественных и искусственных препятствий. Прибыв в указанный район, ракетчики отработали задачи по маскированию позиций, проверке работоспособности ракет комплексов и поиску целей для электронных пусков.

В ходе учения военнослужащие отработали пуски по 10 колоннам боевых машин условного противника, а также объектам инфраструктуры, в числе которых – склады, полевые узлы связи и скрытые штабы. Особенностью учения стала многократная смена стартовых позиций и маневрирование через заражённые участки местности.

Всего в учениях было задействовано около 500 военнослужащих общевойсковой армии и более 30 единиц вооружения, военной и специальной техники, сообщила пресс-служба Западного военного округа.