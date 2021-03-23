Эр-Рияд будет собирать турецкие беспилотники

Два производителя из Саудовской Аравии начали совместное производство турецких беспилотных летальных аппаратов.

Компании Intra Defense Technologies и Advanced Electronics (AEC) будут производить дрон Karayel-SU по лицензии турецкой оборонной фирмы Vestel Savunma. Об этом сообщает американский портал Defense News.

Vestel Savunma не ответила на запрос о комментарии, но официальный представитель компании сообщил Defense News на условиях анонимности, что AEC предоставит детали для электроники, а Vestal будет поставлять «основные, критически важные компоненты БПЛА».