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Время электроники

Производители электроники начали бежать из Китая

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Электроника
Электроника, печатный монтаж.
Источник изображения: http://femto.com.ua/

Тайванская технологическая компания Delta Electronics, поставщик компонентов питания для Apple и Tesla, сокращает персонал на китайских фабриках и выводит производство в страны Юго-Восточной Азии и Индию.

Об этом в интервью Financial Times рассказал председатель правления компании Янси Хай (Yancey Hai).

По его словам, численность сотрудников компании в КНР уже снижена на 40 процентов, но компания собирается довести цифры до 90 процентов. Таким образом на фабриках Delta Electronics останется только один из десяти сотрудников.

Хай указал, что торговая война Вашингтона и Пекина повлияла на такое решение, но проблемы Китая противостоянием не исчерпываются. Дело в том, что вторая экономика планеты больше не является привлекательным местом для заводов. С 1992 года, когда в городе Дунгуань была открыта первая фабрика Delta, зарплата там выросла в десять раз. Более того, значительно усилилась текучка кадров, так что Индия теперь выглядит гораздо привлекательнее.

Глава компании заметил, что в Китае останутся только полностью автоматизированные производства. Такие, как линия в городе Сучжоу, где вместо 42 человек работают трое. Помимо этого, чувствительные технологии, например, те, что связаны с телекоммуникационным оборудованием, уже выведены из Китая.

Как отмечает издание, Delta Electronics — не единственная технологическая компания, которая пытается перенести мощности из Китая, но большинство из них неохотно делятся подробностями. Они боятся навлечь гнев китайских властей, которые в состоянии существенно усложнить процесс. Однако причины для их действий те же — давление со стороны США, выражающееся в пошлинах на китайскую продукцию, и стремительный рост ее себестоимости.

Между тем Пекин продолжает войну с собственными технологическими компаниями. На днях очередной удар нанесен по Alibaba — из местных магазинов приложений пропал разработанный ей браузер UC Browser. До этого китайские власти заблокировали выход на биржу дочерней финансовой компании Ant Group, после чего вынудили поставить ее бизнес под свой контроль. Возникли претензии и к другому технологическому конгломерату Tencent, речь идет о покупке образовательного онлайн-сервиса Yuanfudao в 2018 году. Глава Китая Си Цзиньпин посчитал, что корпорации получили слишком большую власть, поэтому в отношении них надо принимать жесткие меры.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Китай
США
Тайвань
Компании
Tesla
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