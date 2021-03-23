Спутник «Арктика-М» прислал первый снимок.

Российский метеорологический спутник «Арктика-М1», запущенный с Байконура в конце февраля, прислал первый снимок северного полярного региона Земли. Об этом сообщают «Российские космические системы», где разрабатывалось съемочное оборудование спутника.

«Арктика-М1» — первый аппарат будущей системы «Арктика», в состав которой, как планируется, войдут спутники связи, навигации, радиолокационного зондирования и фотосъемки поверхности. Замысел этой системы возник в 2007 году, ее необходимость объясняли тем, что с геостационарной орбиты, где находятся многие спутники связи и ДЗЗ, полярные области видны под очень малым углом, а зоны вокруг полюса вообще недоступны для наблюдений. Поэтому было решено создать семейство спутников, которые будут выведены на высокоэллиптические орбиты типа «Молния» — то есть орбиты с очень высоким апогеем, расположенным так, что спутник большую часть времени будет видеть полярную область.

Спутник «Арктика» массой около двух тонн был выведен на орбиту наклонением 63,3 градуса с высотой апогея 39,4 тысячи километров и перигеем в 1,04 тысячи километров. Один оборот вокруг Земли аппарат делает за 12 часов, при этом шесть из них он может получать изображения арктического региона с требуемым качеством. Поэтому для постоянного слежения за Арктикой требуется как минимум еще один спутник-«близнец» — «Арктика-М2», чтобы они могли сменять друг друга в высшей точке орбиты.

Европа и Северный ледовитый океан на снимке с «Арктики-М» Источник изображения: Российские космические системы

С точки зрения конструкции «Арктика», построенная в НПО имени Лавочкина, почти идентична метеоспутнику «Электро-Л», который работает на геостационарной орбите. Главный прибор для съемки, как и у «Электро-Л» — многозональное сканирующее устройство (МСУ-ГСМ), изготовленное в РКС. Оно позволяет вести одновременно съемку Земли от 1 до 4 километров на пиксель в десяти спектральных диапазонах, семь из которых — инфракрасные.

О спутниковой системе «Электро-Л» и ее непростой судьбе читайте в блоге «Зеленый кот рассказывает».

Сергей Кузнецов