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Европейцы испытают пассажирский лайнер полетом на 100-процентном биотопливе

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Европейцы испытают пассажирский лайнер полетом на 100-процентном биотопливе
Европейцы испытают пассажирский лайнер полетом на 100-процентном биотопливе.
Источник изображения: S. Ramadier / Airbus

Европейский авиастроительный концерн Airbus совместно с Германским аэрокосмическим центром (DLR), британской компанией Rolls-Royce и финской топливной компанией запустили проект по изучению влияния биотоплива на топливные системы и двигатели пассажирских самолетов. Согласно сообщению Airbus, в рамках проекта участники также оценят объемы выбросов при работе авиационных двигателей не биотопливе.

Авиакомпании и разработчики авиационной техники вынуждены искать способы уменьшить количество выбросов вредных веществ. В частности, авиаперевозчики, принявшие рекомендации Международной организации гражданской авиации, должны поддерживать уровень выброса углекислого газа не выше уровня 2020 года. Кроме того, авиакомпаниям к 2050 году необходимо сократить объемы выбросов вредных веществ на 50 процентов по сравнению с уровнем 2005 года.

Некоторые разработчики полагают, что благодаря переходу авиации на биотопливо, можно будет существенно снизить объемы выбросов углекислого газа, одного из основных факторов глобального изменения климата. При этом при переходе на биотопливо не потребуется существенных вложений в разработку новых топливных систем, двигателей или летательных аппаратов, как это зачастую происходит при создании гибридных и электрическим самолетов.

Исследовательский проект, инициатором которого выступил концерн Airbus, будет проводиться в несколько этапов. На первом этапе специалисты проведут наземные испытания топливной системы и двигателей Trent XWB пассажирского лайнера A350-900 на 100-процентном биотопливе. Затем самолет выполнит первый полет на этом виде горючего, произведенного из гидроочищенных спиртов и жирных кислот.

После серии летных испытаний на биотопливе участники проекта оценят объемы выбросов двигателями A350-900, работающими на биотопливе, и сравнят их с объемами выбросов стандартного углеводородного авиационного топлива и авиакеросина с пониженным содержанием серных соединений. Оценка объемов выбросов будет производиться с помощью оборудования на борту самолета Falcon 20-E, который будет летать следом за A350-900.

Европейский проект — уже не первое подобное исследование. В 2013-2014 годах NASA совместно со специалистами из Германии и Канады провело исследование экологичности авиационного биотоплива и пришло к выводу, что его использование на самолетах позволяет сократить объемы вредных выбросов на 50-70 процентов. Результаты анализов были опубликованы в 2017 году.

В своем исследовании NASA использовало модифицированный авиалайнер DC-8. Этот самолет выполнял полеты на высоте 12,2 тысячи метров. Его заправляли смесью обычного авиационного топлива и биотоплива, изготовленного из гидроочищенных спиртов и жирных кислот. Каждого вида топлива в смеси было поровну. В полете DC-8 сопровождали три исследовательских самолета. Они проводили замеры выбросов DC-8.

Василий Сычёв

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Страны
Великобритания
Германия
Канада
Финляндия
Продукция
А350
Компании
Airbus
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Проекты
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Электрический самолёт
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