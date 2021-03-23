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Российские разработчики провели аэродинамические испытания микрорельефа крыла

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Зигзагообразный микрорельеф на передней кромке модели крыла
Зигзагообразный микрорельеф на передней кромке модели крыла.
Источник изображения: ЦАГИ

Центральный аэрогидродинамический институт имени Жуковского провел аэродинамические испытания микрорельефа поверхности крыла. Согласно сообщению института, разработка представляет собой полимерный комплекс вихрегенераторов зигзагообразной формы, который должен помочь решить проблему падения подъемной силы на крыле при приближении к критическим углам атаки в неблагоприятных погодных условиях или при ошибках экипажа.

Углом атаки называется угол между плоскостью аэродинамической поверхности и вектором набегающего потока воздуха. При увеличении скорости и угла атаки на аэродинамической поверхности увеличивается подъемная сила. Однако при достижении определенного, называемого критическим, нарушается равномерное обтекание аэродинамической поверхности воздушным потоком, происходит его отрыв с образованием зон турбулентности.

При достижении или прохождении критического угла атаки значительно возрастает лобовое сопротивление аэродинамической поверхности, а отрыв от нее воздушного потока приводит к резкому снижению подъемной силы. Зигзагообразный микрорельеф, разрабатываемый ЦАГИ, призван отсрочить отрыв потока от аэродинамических поверхностей летательного аппарата и замедлить темпы снижения подъемной силы.

Аэродинамические испытания микрорельефа проводились специалистами в трубе Т-129 при скоростях воздушного потока от 15 до 20 метров в секунду. Для испытаний использовалась модель самолетного крыла, с нанесенным на нее микрорельефом. Исследования проводились при углах атаки от 0 до 35 градусов. При этом исследователи опробовали несколько мест расположения микрорельефа на крыла.

Исследования показали, что наибольший эффект от микрорельефа был замечен при его расположении на передней кромке крыле. В этом случае удалось добиться увеличения максимального коэффициента подъемной силы и значительно замедлить темпы ее снижения на закритических углах атаки. Специалисты также провели испытания микрорельефа на крыле с механизацией, где он показал высокую эффективность при установке на предкрылке.

На следующем этапе испытаний специалисты ЦАГИ намерены провести исследования микрорельефа на лопасти несущего винта вертолета. Предполагается, что на лопасти микрорельеф также будет эффективен, улучшая характеристики несущего винта в условиях нестационарного отрыва потока. Возникновение последнего связано с вращение винта и постоянно изменяющимся обтеканием лопастей.

Специалисты ЦАГИ полагают, что использование микрорельефа на лопастях несущего винта вертолета позволит улучшить его аэродинамические характеристики. Благодаря этому, в частности, удастся добиться увеличения скорости полета винтокрылой машины.

Осенью прошлого года ЦАГИ испытал модель фюзеляжа самолета, выполненного в форме снаряда и имеющего в хвостовой части струйные вихрегенераторы. Они представляют собой небольшие отверстия, через которые под определенными углами под небольшим давлением выдуваются струи воздуха. Испытания модели на скорости воздушного потока 30-50 метров в секунду показали, что вихрегенераторы новой конструкции работают достаточно эффективно.

Василий Сычёв

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Т-129
Компании
ЦАГИ
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