Дрон из ОАЭ будет бить облака электроразрядами для вызова дождя

Дрон из ОАЭ

В ОАЭ начинается тестирование перспективной технологии вызова осадков при помощи дронов. Ранее здесь уже успешно применили методику распыления соли для засева облаков с целью запуска дождя. Однако при годовом уровне осадков всего в 100 мм этого недостаточно, поэтому сейчас здесь активно обсуждается концепция флотилии «дождевых роботов».

Еще в 2017-м власти страны выделили $15 млн на конкурс идей по контролируемому вызову дождя. Одним из победителей стал проект из Университета Рединга, который в настоящее время дорос до стадии испытания прототипа. Ученые построили небольшой дрон, который будет летать в облаках и бить их электрическим током. Идея в том, чтобы научиться управлять балансом электрического заряда капель в облаке. При определенном насыщении среды ионами можно вызывать электростатический эффект, когда мелкие капли начнут притягиваться друг к другу, слипаться, становиться крупнее и выпадать под собственным весом в виде дождя. Преимущество метода в возможности работать не только внутри туч, насыщенных влагой, но и с рассеянным водяным паром, который есть в воздухе даже над пустынями.