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Naked Science

Студенты рассказали, как они разрабатывают графический интерфейс для лунных скафандров NASA на основе идей из компьютерных игр вроде Skyrim

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Презентация скафандра нового поколения для деятельности на поверхности Луны в рамках программы «Артемида» Exploration Extravehicular Mobility Unit (xEMU) в октябре 2019 года. Слева — бывший глава NASA Джим Брайденстайн, справа — Кристин Дэвис, инженер по
Презентация скафандра нового поколения для деятельности на поверхности Луны в рамках программы «Артемида» Exploration Extravehicular Mobility Unit (xEMU) в октябре 2019 года. Слева — бывший глава NASA Джим Брайденстайн, справа — Кристин Дэвис, инженер по скафандрам.
Источник изображения: NASA, Joel Kowsky

Участники студенческой программы S.U.I.T.S. поделились некоторыми деталями своей работы. Молодые инженеры рассказали, как проходит разработка графического интерфейса будущих скафандров для миссий на поверхности Луны и Марса.

В августе прошлого года Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) анонсировало очередной конкурс для студентов американских высших учебных заведений под названием S.U.I.T.S. Эта аббревиатура расшифровывается как Spacesuit User Interface Technologies for Students — то есть буквально «Технологии пользовательского интерфейса космического скафандра для студентов». Несколько команд молодых инженеров и программистов получили поддержку и все необходимые данные, чтобы попробовать разработать свой вариант ПО для отображения самой разной информации на дисплеях костюмов, в которых астронавты будут работать на других небесных телах.

Журналисты «Голоса Америки» (VOA) пообщались с участниками одной из таких инициативных групп — студентами Университета Брэдли (штат Иллинойс). Зак Бахманн (Zach Bachmann) и Эбби Ирвин (Abby Irwin) используют последнюю версию шлема дополненной реальности Microsoft HoloLens для тестирования своих разработок. По их словам, они стараются сделать не просто индикатор на лобовом стекле (HUD), как в истребителе, или аналог проекционного дисплея в автомобилях, а полноценную интерактивную среду. Чтобы астронавты могли максимально повысить продуктивность в условиях ограниченной связи с Центром управления полетами.

В качестве отправной точки студенты получили ряд примеров — в частности, симуляторы реального программного обеспечения, которым пользуются пилоты NASA. С помощью этих программ астронавты проходят тренировки. Другим источником вдохновения стали компьютерные игры, давними фанатами которых являются Зак и Эбби. В числе прочего, по словам Ирвин, они пытались сделать нечто похожее на способ навигации в ролевой игре Skyrim. Правда, инженеры не уточнили, что они имели в виду под этим. Все-таки без дополнительных модификаций, которыми славится этот продукт студии Bethesda, искать путь на просторах огромного открытого игрового мира — не самое большое удовольствие.

Эбби Ирвин (слева) и Зак Бахманн (справа) видны через «глазницы» Microsoft HoloLens. По словам Зака, он никогда и не мечтал о том, чтобы стать астронавтом: «я плохо видящий коротышка с астмой, но я рад работать над столь крутым проектом»

Источник изображения: VOANews

До подведения итогов S.U.I.T.S. еще несколько месяцев, неделя тестов и демонстраций начнется в середине апреля. Как отмечает представитель NASA Брэндон Харгис (Brandon Hargis), в этот раз на конкурс сильно повлияла пандемия, причем в лучшую сторону. Обычно во время подобных мероприятий агентство отбирает десяток команд, которые поедут в Космический центр имени Линдона Джонсона в Хьюстоне защищать свои проекты. Однако из-за коронавируса все собрания проводят исключительно онлайн, так что у организаторов есть время и силы заниматься с большим числом участников. Всего с 19 по 23 число «проверку боем» пройдут продукты 20 команд со всех Соединенных Штатов.

Первая миссия программы «Артемида», включающая посадку на Луну, запланирована на 2024 год: к этому моменту новые скафандры должны быть готовы и отлажены. Времени остается не так уж много, учитывая огромный объем необходимого тестирования. По словам Харгиса, в финальном программном обеспечении костюмов для работы на Луне студенческие разработки, скорее всего, напрямую использовать не будут. Но инженеры NASA и подрядчики агентства могут взять лучшие идеи, родившиеся в молодых головах, и реализовать их на практике. Студенты, в свою очередь, получат незаменимый опыт работы в области передовых разработок и участие в проекте NASA для своего портфолио.

Одна из главных целей S.U.I.T.S. — найти такие визуальные решения, которые помогут максимально компактно и понятно отображать как можно больше актуальной и нужной информации. На Луне задержка сигнала от ЦУП к астронавтам составляет около 1,3 секунды, что не совсем удобно, но терпимо. На Марсе связь с Землей в режиме онлайн в принципе невозможна: в зависимости от положения на орбите эти две планеты отстоят друг от друга на 5-20 световых минут. Поэтому у членов будущих экспедиций к другим телам Солнечной системы должна быть возможность принимать решения полностью самостоятельно. А для этого астронавтам придется быть как можно более осведомленными, а всю необходимую информацию нужно представить просто, наглядно и так, чтобы им не пришлось плутать в дебрях интерфейса.

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