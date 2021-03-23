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Российская газета

Минобороны сможет объявлять конфиденциальными некоторые сведения

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Здание Министерства обороны РФ
Здание Министерства обороны РФ.
Источник изображения: © Александр Щербак/ТАСС

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела проект поправок в закон "Об обороне", который разрешает объявлять конфиденциальной некоторую информацию, касающуюся обороны.

"Законопроект вводит понятие служебной тайны в области обороны. Предполагается, что это будет информация, не являющаяся секретной, но распространение которой ограничено. В каком-то смысле служебная информация в области обороны будет приравнена к банковской тайне, врачебной тайне или другим охраняемым законом конфиденциальным сведениям", - рассказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

К этой информации будут относиться, в частности, мероприятия гражданских властей по укреплению обороноспособности. Например, по созданию резервов. Или по созданию укреплений. Какая именно информация будет отнесена к служебной, решится позже.

"Перечни сведений, отнесенных к служебной тайне, будут утверждаться уполномоченными лицами и в обязательном порядке публиковаться", - резюмировал председатель правления АЮР.

Кстати, в КоАП предусмотрена статья, наказывающая за разглашение служебной тайны. Для граждан предусмотрен штраф от 500 до 1 тысячи рублей, для должностных лиц - от 4 тысяч до 5 тысяч рублей.


Владислав Куликов

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Россия
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