Haguro заступил на службу

ВМС Японии пополнились новым эсминцем. Вчера, 21 марта, портал navalnews.com сообщил о том, что Японские морские силы самообороны (JMSDF) официально ввели в строй корабль Haguro.

Эсминец Haguro DDG-180 стал вторым кораблём типа Maya и восьмым в японском флоте, оснащённым системой ПВО Aegis. Первый эсминец этого типа заступил на боевую службу в марте прошлого года.

Церемония ввода эсминца Haguro в боевой состав флота Источник изображения: twitter.com/jmsdf_pao_eng

Haguro является заключительным в серии из двух запланированных эсминцев проекта 27DDG. Эти корабли будут специализироваться на противовоздушной обороне и дополнят противолодочные эсминцы проекта 25DD.

Проект 27DDG является усовершенствованной версией проекта Atago, в рамках которого с 2004 по 2008 год были построены два эсминца (Atago и Ashigara). От своего предшественника корабли типа Maya будут отличаться увеличенным корпусом и водоизмещением, что позволит разместить на них усиленное вооружение.

Длина эсминца Haguro составляет 170 м, водоизмещение — 8200 т. Корабль оснащён боевой системой Aegis Baseline J7 и радаром Northrop Grumman AN/SPQ-9B. В списке вооружений значатся ракеты SM-3 Block IIA и SM-6. Стоимость корабля оценивается в $1,6 млрд.