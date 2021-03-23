Байден против Путина: раунд первый (The Hill, США)

Эксперт Jamestown Foundation в антироссийском угаре призывает Байдена переходить от слов к делу. После нанесения «первого удара» по Путину американский президент должен добиться остановки строительства «Северного потока — 2», усилить санкции, организовать больше учений НАТО на границе с Россией и помочь с вооружениями Украине.

Президент Байден нанес свой первый удар в рамках обостряющегося противостояния между возрождающейся Америкой и ревизионистской Россией, публично заявив, что президент России Владимир Путин - "убийца". Байден мог бы пойти еще дальше, назвав Путина террористом за его причастность к взрывам в жилых домах в России в 1999 году и военным преступником за истребление десятков тысяч мирных граждан в ходе атаки Москвы на Чечню в том же году. Независимо от формулировки обвинений, за любыми словами должны следовать действия - в противном случае Путин не будет воспринимать новую американскую администрацию всерьез.

Вмешательство Москвы в американские выборы и периодические кибератаки, в частности атака на системы компании Solar Winds, необходимо рассматривать в более широком контексте. Кремль развернул многоуровневую кампанию, направленную на то, чтобы ослабить западные институты и роль Америки в области безопасности. Кремль настойчиво угрожает своим соседям, наращивает свое военное присутствие вдоль границ НАТО и вмешивается во внутреннюю политику практически всех европейских государств. На минувшей неделе он отмечал седьмую годовщину захвата Крыма Россией, а опосредованная война, которую Москва ведет на востоке Украины, призвана помешать реализации демократических устремлений этой страны. Путин стремится либо подчинить, либо украсть территории всех бывших советских республик в процессе создания новой "российскоцентричной" державы.

Чтобы подкрепить слова действиями, Байдену необходимо сосредоточиться на ряде задач, которые позволят не просто дать отпор агрессии Москвы, но и удержать ее от дальнейших нападок. Первым важным достижением должно стать прекращение строительства газопровода "Северный поток - 2", ведущего в Германию, путем введения санкций против компании Nord Stream 2, которой принадлежит этот проект, против всех российских кораблей, участвующих в его строительстве, и против западных компаний, которые пока не отказались от участия в этом проекте. Если строительство этого газопровода будет завершено, "Северный поток - 2" увеличит зависимость Европы от российского газа, усилит давление на Украину, спровоцировав сокращение доходов от транзита газа через эту страну, и приведет к расколу альянса НАТО.

Белый дом не может восстановить отношения с Германией, подрывая энергетическую безопасность партнеров по НАТО и угрожая восточному флангу НАТО, где все страны выступают против "Северного потока - 2". Вместо того чтобы взять на себя роль лидера в обеспечении энергетической безопасности Европы, немецкий бизнес и немецкие политические лидеры стремятся к "нормализации" отношений с Путиным, не обращая внимания на тот ущерб, который Россия причиняет своим соседям. Это еще больше подталкивает Кремль к нападкам против трансатлантических интересов.

У Байдена есть возможность разработать более жесткую политику США, которая позволит выйти за пределы избирательных санкций против путинских олигархов и руководителей российских служб безопасности, - санкций, которые никак не влияют на их поведение. Вашингтон может более тесно сотрудничать с наиболее уязвимыми членами НАТО, включая Польшу, Румынию и страны Балтии, укрепляя их системы обороны. Вашингтон также должен убедить более беззаботные страны, такие как Германия и Франция, что они смогут реализовать свои национальные интересы, лишь обеспечив безопасность государств на востоке Европы и защитив их от иностранной подрывной деятельности.

Учения НАТО Defender-Europe 2021, которые в настоящее время проходят на востоке Европы, служат Путину важным напоминанием о том, что альянс готов и способен защищать своих членов и поддерживать безопасность на всей территории Европы. В этом году в этих учениях, которые будут проходить с марта по июнь, будут задействованы 28 тысяч военнослужащих из 27 стран, в том числе более 2 тысяч американских военнослужащих, и они будут проходить на территории 12 стран. Москва слишком долго демонстрировала свою военную мощь, не видя согласованного и активного ответа со стороны самого сильного военного альянса в мире. Эти учения НАТО позволяют Байдену продемонстрировать готовность Вашингтона выполнять свои обязательства и отправить четкий сигнал странам, которые стремятся стать частью НАТО, главным образом Украине и Грузии. Хотя эти две страны не могут рассчитывать на гарантии безопасности, которые есть у членов НАТО, их не отдадут на съедение соседу-хищнику, который стремится отхватить кусок их территорий.

Решение администрации Байдена о предоставлении Украине военной помощи на сумму в 125 миллионов долларов, принятое в начале марта, является очень важным, но одного его недостаточно. В этот пакет помощи вошли патрульные корабли, противоартиллерийские РЛС и тактическое оборудование. Соединенные Штаты выделят еще 150 миллионов долларов военной помощи в соответствии с инициативой по поддержке Украины в области безопасности (Ukraine Security Assistance Initiative). Однако в Киеве сейчас беспокоятся, что теперь, когда зима сменяется весной, российские силы могут начать новое наступление на украинские территории в попытке захватить контроль над несколькими стратегическими целями, включая водные ресурсы, традиционно обеспечивавшие Крым пресной водой.

Путин может намеренно попытаться испытать степень решимости Байдена, развернув более масштабное военное вторжение. Украинские чиновники призывают к заключению большего числа контрактов с американскими офицерами, к проведению совместных военных учений, в рамках которых на территории Украины на несколько месяцев будет развернут американский батальон или бригада, а также к предоставлению более мощного военного оборудования, включая средства противовоздушной и противоракетной обороны.

Если парализовать энергетическое наступление России, наказать ее за кибератаки, если разоблачать ее операции влияния, замораживать ее финансовую коррупцию в западных столицах и помогать союзникам и партнерам лучше защищать себя, это докажет решительное стремление Байдена одержать верх теперь, когда его глобальная схватка с Путиным уже началась.

Януш Бугайски - старший научный сотрудник американской исследовательской организации Jamestown Foundation. Недавно вышла его новая книга под названием "Eurasian Disunion: Russia's Vulnerable Flanks" ("Евразийское разъединение: уязвимые рубежи России"), которую он написал в соавторстве с Маргаритой Ассеновой.

Януш Бугайски (Janusz Bugajski)