Запад раскачивает военную ситуацию в Заполярье

На Северном флоте фиксируют возросшую активность боевых кораблей и авиации западных стран поблизости от Арктической зоны России. Там иностранные государства проводят военно-морские учения, пытаются следить за нашими флотскими базами и вести разведку в непосредственной близости от воздушной границы РФ.

Тем не менее, как считает командующий Северным флотом Александр Моисеев, ситуация в ближней морской зоне не столь критична. "В Арктике нет проблем, которые необходимо решать военными методами или силовым путем", - заявил адмирал в интервью "Красной звезде".

Это вовсе не означает, что наши моряки не реагируют на появление чужих военных у российских рубежей. Моисеев не скрывал: Северный флот контролирует деятельность вооруженных сил иностранных государств в непосредственной близости наших границ и вынужден предпринимать упреждающие шаги для обеспечения безопасности российского Заполярья.

В последние годы Минобороны РФ значительно усилило военную группировку в нашей Арктической зоне. Там восстановили почти два десятка военных аэродромов. Для предотвращения воздушных ударов в Заполярье развернули новейшие зенитные ракетные комплексы ближнего действия "Тор-М2ДТ" и "Панцирь-СА", специально подготовленные для использования в регионах с экстремально низкими температурами. "Панцирь" сбивает практически все современные и перспективные средства воздушного нападения (прежде всего высокоточное оружие) на расстоянии до 20 километров и высоте до 15 километров. При этом скорость ракеты составляет 1300 метров в секунду. Обстрел можно вести одновременно по четырем целям, в том числе - по наземным и морским легкобронированным объектам, а также живой силе противника. "Панцирь" готов стрелять в движении, с места и с коротких остановок. А его боекомплект состоит из 12 ракет и 1400 артиллерийских выстрелов.

Два года назад на архипелаге Новая Земля на боевое дежурство заступили системы ПВО дальнего действия С-400 "Триумф". На них также перевооружили зенитный ракетный полк Северного флота на острове Южный. Почему свой выбор генералы остановили именно на С-400, становится понятным, если знать: серийные "Триумфы" могут на расстоянии до 400 км вести одновременный обстрел до 36 целей и наводить на них до 72 ракет. "Четырехсотка" способна решать задачи как противовоздушной, так и нестратегической противоракетной обороны. А используемые в этой зенитной ракетной системе средства автоматизации практически исключают ошибки, вызванные так называемым человеческим фактором. Иными словами, если кто-нибудь решит нанести по России удар с северного направления, то вражеская авиация или ракеты целей не долетят - их собьют над Ледовитым океаном.

Для борьбы с вражескими флотскими группировками в Арктику перебросили береговые противокорабельные комплексы "Бал" и "Бастион". Такие же, напомним, прикрывают от нежелательных визитеров на Черном море полуостров Крым. В Заполярье весь этот арсенал, в том числе, гарантирует, что на Северном морском пути не появятся иностранные военные корабли.

Современные армейские гарнизоны появились на Новосибирских островах, Северной и Новой Земле, архипелаге Земля Франца-Иосифа, на острове Врангеля, мысе Шмидта и в материковой прибрежной зоне. Там построили благоустроенные жилые комплексы со всеми необходимыми системами жизнеобеспечения. В интересах Вооруженных сил в Арктике возвели многочисленные укрытия для машин, технические зоны и позиции, где солдаты и офицеры в относительно комфортных условиях несут боевое дежурство.

Создание инфраструктуры за Полярным кругом генералы синхронизировали с поставками в северные гарнизоны нового арсенала и подготовкой специалистов для обслуживания и эксплуатации техники. Взять, к примеру, развернутую в Арктике систему противовоздушной обороны. Сегодня она гарантирует, что ни один вражеский самолет или вертолет, ракета или беспилотник с этого стратегического направления не проникнут на материковую часть России. Развернутые в Заполярье радиолокационные станции засекут потенциального нарушителя воздушного пространства еще на подлете к государственной границе РФ. А истребители-перехватчики и расчеты современных комплексов ПВО вовремя ликвидируют угрозу: либо отгонят противника от наших рубежей, либо в форс-мажорных обстоятельствах собьют чужой летательный аппарат.

Между тем на Западе не скрывают своего особо интереса к Арктике. Причем его проявляют даже страны, не имеющие выхода в Заполярье. В частности, Великобритания. Вчера посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов заявил, что арктическая военная стратегия Лондона "привносит с собой элемент конфронтационности, не способствует поддержанию в арктическом регионе зоны мира, безопасности".

- Мы критически относимся к военной деятельности неарктических государств в регионе. К сожалению, мы наблюдаем сейчас интернационализацию, все большее число стран идут по этому пути, прежде всего, стран из блока НАТО. Мы не приветствуем появление военных контингентов неакрктических государства - приходят они из Европы или из Азии, потому что раскачивание военной ситуации нами не приветствуется, - отметил дипломат.

Юрий Гаврилов