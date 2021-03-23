Факти (Болгария): беспрецедентный случай на Черноморском флоте

В качестве ответа на учения НАТО в Черном море Россия отправила на боевой дежурство сразу шесть подводных лодок. Болгарским читателям интересно, как же одна из них — «Ростов-на-Дону» — умудрилась «пропасть» с радаров НАТО.

Впервые за долгое время сразу шесть подводных лодок Черноморского флота вышли на боевое дежурство. Такой формат практикуется впервые, подчеркивает старший офицер бригады подлодок ЧФ капитан первого ранга Анатолий Варочкин. По словам доктора военных наук Константина Сивкова, заступление на дежурство всех подводных лодок свидетельствует о серьезности ситуации, ведь "такое бывает лишь в периоды сильного обострения военной напряженности".

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Комментарии

Това се случва

Это произошло после того, как наши шпионы передали русским тайны НАТО.

БАЙ

НАТО до сих пор не может найти "Ростов-на-Дону"!

6666

Ждем новый "Курск".

До дядо Пенчо

Шойгу продемонстрировал США и Израилю, насколько они беспомощны перед российской подводной лодкой. Русские заявляют, что подлодка продолжает выполнять свои задачи.

бушприт

Не только эти шесть. У Кубы есть еще шесть, в районе Аляски четыре, еще две возле Японии. На борту этих подводных лодок по 16 ядерных боевых ракет, торпеды и ракетные заряды, экипаж из 117 человек. В день, когда Байден обидел Владимира Владимировича, лодки покинули Севастополь. Там было еще 7 военных кораблей. Это огромный порт, там есть еще 4 подводные лодки. России не просто так нужен был Крымский полуостров. Им нужен был порт.

Бай Шиле

На подлодке "Ростов-на-Дону" произошло ЧП. Повар сжег стряпню и машинально открыл окно. Его уже отправили в Сибирь на 20 лет на повышение квалификации. США начинают кампанию по его освобождению.

Townboy

Учитывая перестановки в Белом доме (Джо - всего лишь спикер), каждому суверенному государству стоит усилить оборону.

ЦК на ГЕРБ

Скорее всего, "Ростов-на-Дону" купил Каракачанов (бывший министр обороны Болгарии - прим. пер.) и он где-нибудь в Цареве (болгарский порт).

един от стадото

Они якобы знали, где находятся российские подлодки, но одну потеряли. И это в Средиземном-то море. Они ничего не знают. Никто ни о ком ничего не знает. И меньше всего о них знает простая публика типа нас. В этом и весь секрет - самый секретный секрет, секретнее, чем встреча с инопланетянами. Многие из тех, кто работает на подводных лодках США и РФ, располагают той же информацией, что и мы. Почему? Элементарно, Ватсон: шпионы, повстанцы и реакционеры могут загубить свои же страны. Пресловутые "ловушки", используемые и той, и другой стороной - имитация шумов и скорости подводной лодки. Старая, но крайне эффективная технология, которую многие упускают из вида.