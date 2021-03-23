Cumhuriyet (Турция): контроль над союзниками с помощью нового железного занавеса

Те члены НАТО, которые хотят построить благоприятные отношения с Россией, вовлекаются США в деятельность против этой страны, делает вывод автор. Поэтому ситуация, при которой Турция не является «партнером» Америки, но является их «союзником» по НАТО, — главная проблема турецкой внешней политики.

Одна из важнейших целей новой администрации США - восстановление отношений со своими традиционными союзниками. Одним из главных таких союзников, вне всякого сомнения, является ЕС. Турция, конечно, тоже стоит в начале списка.

Так как же Вашингтон будет делать это? Как будет исправлять отношения с Брюсселем и Анкарой? Какой метод он будет применять, какие инструменты использовать?

Навязывание близкой угрозы

На Мюнхенской конференции по безопасности Байден сказал, что Москва представляет для альянса НАТО более близкую угрозу, чем Китай, и обвинил Путина в попытке ослабить Европу, европейский проект и альянс НАТО. Недавнее заявление американского лидера (Байден назвал Путина "убийцей" - прим. ред.) тоже продолжает эту линию.

Но каким образом Россия становится более "близкой" угрозой для НАТО, чем Китай, в то время как Вашингтон определил Китай в качестве "единственной страны, способной бросить вызов США", объявил его "самым большим геополитическим испытанием XXI века" и, более того, в опубликованном стратегическом руководстве по национальной безопасности отметил, что "самое сильное военное присутствие США будут демонстрировать в Тихом океане"?

Весь фокус в этом: США считают Китай "реальной угрозой" для себя, но объявляют Россию "близкой" угрозой для НАТО. Под НАТО здесь подразумевается Европа. Байден объявляет Россию "близкой" угрозой для Европы.

И вот, отталкиваясь от этого, новая администрация США стремится восстановить отношения с ЕС путем навязывания "российской угрозы", которая будет включена в концепцию НАТО.

Инструмент: НАТО

Аналогичная ситуация с Турцией. Как объяснил Блинкен (Blinken) сенаторам, цель Вашингтона - удержать Анкару в атлантическом лагере, препятствуя ее дальнейшему сближению с Москвой.

Но как администрация США будет добиваться этого? Возможно ли это за счет применения санкций?

США, рассматривающие НАТО как инструмент исправления отношений с ЕС, полагают, что в отношениях с Турцией альянс выполнит ту же функцию. Они рассчитывают на то, что и Германии, и Турции будет трудно развивать отношения с Россией как с официальным "врагом" НАТО.

Совместные антироссийские учения с США

Новые события, произошедшие прежде всего в военной сфере в последнее время, следует рассматривать в этом контексте.

- Турецкий фрегат "Gemlik" и оперативная группа американского авианосца "Eisenhower" проводят совместные учения в Восточном Средиземноморье (19.03.2021).

- Американские военные корабли заходят один за другим в Черное море через проливы и беспокоят Россию.

- Корабли НАТО, в том числе турецкий фрегат "Kemalreis", проводят совместные учения с Грузией в восточной части Черного моря (15.03.2021).

- Корабли НАТО, в числе которых опять же турецкие ВМС, проводят совместные учения с Украиной (16.03.2021).

Все эти учения, очевидно, берут на прицел Россию. Собственно говоря, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг открыто заявляет об этом: "Мы увеличиваем свое присутствие в Черном море, поскольку нас беспокоит усиление России" (17.03.2021).

Новый железный занавес

Таким образом, США проводят широкую линию, которая берет начало в Балтийском регионе, идет вниз через Украину, охватывает западную часть Черного моря за счет Румынии и Болгарии, далее через Грецию включает Эгейское море и с базой на Крите соединяется с восточным Средиземноморьем. При этом построение этой линии, подразумевающее создание нового железного занавеса, официально включается в планирование НАТО.

В результате такие страны - члены НАТО, которые хотят построить благоприятные отношения с Россией, как прежде всего Турция и Германия, вовлекаются в деятельность против этой страны.

Такой была основная функция НАТО с самого начала: от имени США удерживать союзные страны под контролем и в фарватере желаемой политики!

Главная проблема турецкой внешней политики

В борьбе с терроризмом в Ираке, Сирии, восточном Средиземноморье Турция не является партнером США. (Да и Блинкен назвал Турцию "так называемым стратегическим партнером".) В регионе, прежде всего в Сирии, Турция сотрудничает с Россией. Тем не менее как союзник США по НАТО и по требованию этого союзничества Турция позиционирует себя против России в Черном море, сотрудничает с Украиной против России на западном фронте.

Эта ситуация, при которой Турция не является "партнером" США, но является их "союзником" по НАТО, - главная проблема турецкой внешней политики.

Мехмет Али Гюллер (Mehmet Ali Güller)