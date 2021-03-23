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Самую редкую модификацию российского Т-90С заметили в Индии

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Источник изображения: Фото: @KUNALBI25146617

В Индии заметили одну из самых редких модификаций танка Т-90С российского производства. Внимание на видео с боевой машиной, появившееся в Twitter, обратило издание «РГ: Русское оружие».

На опубликованные кадры попал железнодорожный состав, перевозивший 17 единиц бронетехники. В частности, на одной из платформ можно заметить версию Т-90С, которая в настоящее время практически не попадает в объективы камер, — с литой башней.

Как отмечает издание, всего подобных танков было изготовлено около 40. Как и более поздние модели, танки Т-90С были оснащены 1000-сильными многотопливными дизельными двигателями В-92С2, встроенной динамической защитой и ночными тепловизионными прицелами. Именно такую модификацию начали поставлять индийской армии первой. Позже Т-90С стали выпускать уже со сварными башнями.

Т-90МС (также известен как Т-90СМ, «Т-90С модернизированный» и под маркой «Тагил») — экспортный облик российского танка Т-90. После модернизации получил новую башню с пушкой 2А46М-5 и дистанционно управляемой пулеметной установкой. Машина оснащена новой системой управления огнем «Калина», а также комплексом динамической защиты «Реликт». На сегодняшний день Индия производит подобные машины на своей территории по лицензии.


Марта Ольховская

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Страны
Индия
Россия
Продукция
2А46
В-92С2
Калина СУО
Реликт ДЗ
Т-90 "Владимир"
Т-90С
Т-90СМ Прорыв
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