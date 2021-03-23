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Шойгу проинспектировал 55-ю мотострелковую бригаду

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Источник изображения: vpk-news.ru

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проверил боевую подготовку и инфраструктуру мотострелковой (горной) бригады ЦВО, дислоцированной в Кызыле.

Как сообщили в пресс-службе военного ведомства, он посетил полигон 55-й мотострелковой бригады Караа-Хаак, где заслушал доклад командующего войсками ЦВО генерал-полковника Александра Лапина о поступлении в бригаду современных вооружения и военной техники.

Министру продемонстрировали тренировку по ведению боевых действий в городе, работу снайперских пар из различных видов винтовок, применение стоящих на вооружении бригады бронеавтомобилей «Тигр» и минометов.

«Кроме того, Шойгу проверил учебно-материальную базу модернизируемого горного полигона Караа-Хаак. В настоящее время на полигоне завершено строительство нового учебного тактического поля и комплекса горной подготовки со скалодромом», — указали в Минобороны.

В расположении соединения министр проинспектировал казармы для личного состава, новый медицинский центр соединения, который начнет работу в ближайшее время. Он осмотрел ход строительства стационарного узла связи 55-й бригады.

«Ранее на территории военного городка были построены пять жилых домов для военнослужащих на 480 квартир, пять двухэтажных коттеджей, а также новый детский сад на 200 мест», — добавила пресс-служба.

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