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WarSpot

Убийцу дронов MoRFIUS презентовали официально

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Источник изображения: warspot.ru

Лучше всего с дронами будут бороться другие дроны. Так считают в компании Lockheed Martin, презентовавшей своё новое творение — «летающие микроволновки» под названием MoRFIUS.

Система Mobile Radio Frequency-Integrated Unmanned Aircraft System Suppressor (MoRFIUS) впервые была презентована в феврале текущего года. Она представляет собой небольшой беспилотник, оснащённый микроволновым излучателем, с помощью которого можно выводить из строя электронику других дронов.

Слайд с презентации системы MoRFIUS

Источник изображения: c4isrnet.com

В ходе презентации, которая проводилась в рамках конференции AUSA Global Force Next, разработчики рассказали о некоторых характеристиках MoRFIUS. Новый дрон весит менее 14 кг и запускается со специальной пневматической установки — трубы диаметром 15 см. Действуя группой, беспилотники MoRFIUS могут генерировать излучение мощностью один гигаватт.

По словам разработчиков, MoRFIUS предназначен для борьбы с роями дронов. Благодаря тому, что беспилотник действует непосредственно в небе, он находится ближе к своим противникам и может воздействовать на них более эффективно, чем похожие системы с земли.

MoRFIUS создан в рамках программы по закупке для ВС США недорогих и эффективных систем для борьбы с небольшими дронами. В прошлом году подразделение Joint Counter-Small Unmanned Aircraft Systems Office (JCO) провело ряд испытаний подобных систем, отобрав из 40 претендентов восемь разработок. MoRFIUS от Lockheed Martin — одна из них. В финальных испытаниях ей предстоит соревноваться с другими системами борьбы с дронами, включающими разработки, поражающие беспилотники электромагнитным и кинетическим воздействием.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
БПЛА
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