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Известия.ru

В «Роскосмосе» сообщили о выводе 38 спутников на орбиты

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Пресс-служба ГК "Роскосмос"

Российский разгонный блок «Фрегат» завершил миссию по выведению 38 спутников на расчетные орбиты после пуска ракеты «Союз-2.1а» с Байконура. Об этом 22 марта сообщил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Отделение 33 космических аппаратов прошло», — приводит его слова «РИА Новости».


Рогозин отметил, что до этого на орбиты были выведены первые пять спутников.

Ракета стартовала 22 марта в 9:07 мск. Спустя несколько минут она вывела «Фрегат» с 38 спутниками 18 государств, в том российскими, на суборбитальную траекторию. Разгонный блок сначала доставил основную нагрузку — южнокорейский спутник CAS500-1 — на орбиту высотой почти 500 км над Землей.

Позднее «Фрегат» выполнил еще два включения двигателя. С 11:35 до 11:37 мск отделились четыре японских спутника GRUS. После еще двух включений двигателя разгонного блока с 13:13 до 13:43 мск отделились остальные 33 аппарата, в том числе японский спутник ELSA-d, предназначенный для демонстрации на орбите технологии сближения и стыковки.

Кроме того, на орбиты были выведены южнокорейские спутники KMSL, Pumbaa и Timon, японский, DMSAT-1 из ОАЭ, NAJM-1 и KSU CubeSat из Саудовской Аравии, четыре немецких Beesat, два канадских Kepler, три израильских ADELIS-SAMSON, словацкий GRBAlpha, бразильский NANOSATC-BR2, нидерландский Hiber-3, итальянские SIMBA и Unisat-7 (внутри него аппараты Unicorn-1 из Германии, аргентинский DIY-1, итальянские FEES и STECCO, венгерский SMOG-1 и таиландский BCCSAT-1), российские CubeSX-HSE, CubeSX-Sirius-HSE и OrbiCraft-Zorkiy, испанский 3B5GSAT, тунисский Challenge One и британский LacunaSat-2B,

В этот же день специалисты установили ракету-носитель «Союз-2.1б» в стартовую систему на космодроме Восточный. Ее планируется запустить 25 марта.

18 декабря сообщалось, что госкорпорация планирует в 2021 году осуществить около шести запусков британских спутников связи OneWeb с космодрома Восточный. Договор между Arianespace и OneWeb на 21 пуск ракет-носителей «Союз» с разгонными блоками «Фрегат» для выведения в космос 672 спутников OneWeb заключен в 2015 году.

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