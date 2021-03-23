The Times (Великобритания): британская армия создаст рейнджерский полк, чтобы высвободить спецназ

Объявление о создании бригады численностью 1 000 человек прозвучало на фоне надвигающихся сокращений. Командование отстаивает их целесообразность, утверждая, что новые силы станут более смертоносными. Первый рейнджерский батальон будет готов к Рождеству и может быть развернут в Мозамбике и Сомали уже в следующем году.

В рамках масштабной реорганизации армии сотни высококвалифицированных солдат переведут в новую бригаду для специальных операций на территории противника.

Рейнджерский полк будет состоять из четырех батальонов численностью около 250 человек каждый, специально отобранных из пехоты для опасных заданий, которые обычно выполняет спецназ.

В их задачи войдут кибератаки и радиоэлектронная война, а также сбор разведданных с использованием новых технологий, например, дронов. Образцом стали "зеленые береты" - специалисты армии США по нетрадиционным методам ведения войны.

Объявление о создании бригады численностью 1 000 человек прозвучало на фоне надвигающихся сокращений. Командование отстаивает их целесообразность, утверждая, что новые силы станут более смертоносными.

Солдатам предстоит отбор, который проверит их боевые навыки и "умственные способности". Ожидается, что отбираться будут те, кто "старше и мудрее" и уже имеют боевой опыт.

"Требуются высококвалифицированные специалисты по военным операциям с широкими возможностями", - сказал 36-летний майор Том Фолкс-Арнольд (Tom Foulkes-Arnold), когда армия провела демонстрационные учения, чтобы показать свои действия в будущем конфликте.

Военные хотят высвободить элитные войска специального назначения для самых рискованных миссий, отведя для традиционных ролей другие силы. Это одно из тех изменений касательно сокращений и новых инвестиций в армию, о которых командование объявит в понедельник.

По плану рейнджеры будут обучать иностранные государства или своих доверенных лиц и поддерживать их в опасных контртеррористических операциях, а также снабжать информацией новые силы Королевской морской пехоты, которые поведут боевые действия.

Небольшие группы коммандос, которые главный технический офицер Королевского военно-морского флота бригадир Дэн Чизман (Dan Cheesman) назвал "спецназ минус", получат самые современные технологии, - включая дроны для доставки припасов и летающие гранаты.

Дроны-гранаты, которые он сравнил со "снитчем" в Квиддиче из "Гарри Поттера", смогут пролетать через дыры в стенах вражеских укреплений и уничтожать повстанцев на поле боя.

Гранаты разработаны австралийской компанией DefendTex, имеют максимальную дальность действия 20 километров и могут летать "роем" с другими дронами.

Выступая на демонстрации новых сил специальных операций в военном лагере Бовингтон в Дорсете, командующий сухопутными войсками генерал сэр Марк Карлтон-Смит (Mark Carleton-Smith) сказал, что первый рейнджерский батальон будет готов к Рождеству и может быть развернут в Восточной Африке уже в следующем году.

В качестве кандидатов для первого развертывания предположительно рассматриваются Мозамбик и Сомали.

Начальник Генерального штаба сказал: "Армейская бригада специальных операций предназначена для совместной работы с постоянными и нерегулярными партнерами и доверенными лицами в условиях высокой угрозы во враждебных условиях. Мы ищем более совершенные гибридные возможности. Нужны не просто крепкие молодые парни, которые умеют отжиматься. Здесь требуются недюжинные умственные способности в сочетании с огневой мощью".

Он сказал, что новая бригада также будет вести психологические операции для воздействия на местное население - аналогичные тем, что сейчас проводит 77-я бригада.

Отвечая на вопрос о просочившихся планах по сокращению армии почти на 10 000 человек до 72 500 человек, он сказал: "Модернизированные армии перестанут определяться исключительно численностью. Сегодня размер имеет гораздо меньшее значение. Настоящая валюта - это возможности, полезность, актуальность и возможность развертывания".

"Я полагаю, что появится армия подходящего размера для цифровой эпохи, готовая к более успешной конкуренции".

Начальник штаба обороны генерал сэр Ник Картер (Nick Carter) добавил: "Вместо размеров и формы армии я бы сосредоточился на летальности, актуальности, устойчивости и боеготовности".

Глава Стратегического командования, которое курирует операции спецназа, генерал сэр Патрик Сандерс (Patrick Sanders) сказал, что новая структура позволит солдатам спецназа "первого уровня" атаковать "труднейшие цели в труднейших местах".

Министр обороны Бен Уоллес (Ben Wallaсe) добавил: "Новые батальоны окажутся в авангарде более активных и воодушевленных вооруженных сил".

Нерегулярные эксперты

Рейнджеры получили свое название по первоклассному подразделению британской армии XVIII века, которое сражалось в Америке с применением "нерегулярной тактики".

Их первый бой состоялся во время Семилетней войны 1754-63 годов в Северной Америке.

Специализируясь на нетрадиционной войне в лесах, они поддерживали коренных американцев и боролись с враждебными силами на стороне французов.

Подразделения рейнджеров действовали на местности, недоступной для регулярных войск. Помимо этого они выполняли роль разведки во вражеском тылу, чтобы обеспечить маршруты другим силам. В войне за независимость Америки с 1775 по 1783 год рейнджерские подразделения участвовали с обеих сторон.

Пожалуй, самым известным отрядом стали "Рейнджеры Роджерса". Их основатель американский майор Роберт Роджерс написал 28 правил рейнджера. Среди них был пункт "Пусть ночью половина твоих сил спит, а половина бодрствует".

Рейнджеры Роджерса превратились в Рейнджеров королевы, став полком британской армии. После войны за независимость Рейнджеры королевы отправились на север и влились в гарнизон Британской Северной Америки.

Лариса Браун (Larisa Brown)