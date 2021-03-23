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Российская газета

Военные захватили город по смс

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Источник изображения: Пресс-служба ЗВО

На нижегородском полигоне разведчики гвардейской танковой армии отработали захват населенного пункта без выстрелов. Чтобы склонить противника к сдаче, они использовали смс-рассылку с беспилотников.

- По легенде учений требовалось освободить захваченный террористами город. Вместо оружия разведчики применили сообщения деморализующего характера. Также на населенный пункт сбросили более тысячи листовок с антитеррористическими материалами, направленными на подрыв боевого духа противника, - рассказали в пресс-службе Западного военного округа.

Подготовив почву, разведчики вступили с оккупантами в переговоры. Помогали им военные переводчики и психологи. Умело применяя психологическое давление и демонстрируя безусловное военное превосходство, они убедили террористов сложить оружие.

По результатам тренировки командование высоко оценило действия разведчиков. В учении участвовало порядка 300 военнослужащих и около 50 единиц боевой техники.


Антон Валагин

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