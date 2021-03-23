"Идея фикс". Военный эксперт оценил планы США по модернизации ПРО

США намерены модернизировать программное обеспечение противоракетной обороны из-за российского гиперзвукового оружия. В эфире радио Sputnik эти планы прокомментировал военный эксперт Иван Коновалов.
США намерены модернизировать программное обеспечение противоракетной обороны (ПРО), сообщает RT со ссылкой на документ Агентства по противоракетной обороне США. Отмечается, что эти планы связаны с появлением у России гиперзвукового оружия.
В Пентагоне признали, что процесс модернизации, который исторически проходит постепенно, в данном случае необходимо ускорить – существует риск не успеть за появлением новых средств у российской стороны.
"В последние годы противник стремительно разрабатывает новые сложные и перспективные средства поражения, в том числе гиперзвуковые планирующие боевые блоки, а также сверхзвуковые, дозвуковые и гиперзвуковые высокоманевренные крылатые ракеты", – говорится в документе.
Речь идет о Системе командования и контроля, боевого управления и связи (C2BMC), которая является ключевым элементом американской ПРО. Она связывает, в том числе, комплексы Patriot, THAAD, Aegis, РЛС AN/TPY-2, инфракрасную систему космического базирования (SBIRS).
Согласно полученным данным, будущая архитектура C2BMC будет принимать новые элементы ПРО по мере их появления и обеспечивать оперативную совместимость с силами союзников.
В эфире радио Sputnik военный эксперт, кандидат исторических наукИван Коновалов назвал эти планы США "идеей фикс".
Однако, отметил он, на реализацию этих планов уйдет не одно десятилетие.