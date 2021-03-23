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РИА Новости

"Идея фикс". Военный эксперт оценил планы США по модернизации ПРО

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База противоракетной обороны в Форт-Грили, штат Аляска
База противоракетной обороны в Форт-Грили, штат Аляска.
Источник изображения: CC BY 2.0 / DOD photo by U.S. Navy Petty Officer 1st Class Dominique A. Pineiro / Fort Greely, Alaska

США намерены модернизировать программное обеспечение противоракетной обороны из-за российского гиперзвукового оружия. В эфире радио Sputnik эти планы прокомментировал военный эксперт Иван Коновалов.

США намерены модернизировать программное обеспечение противоракетной обороны (ПРО), сообщает RT со ссылкой на документ Агентства по противоракетной обороне США. Отмечается, что эти планы связаны с появлением у России гиперзвукового оружия.

В Пентагоне признали, что процесс модернизации, который исторически проходит постепенно, в данном случае необходимо ускорить – существует риск не успеть за появлением новых средств у российской стороны.

"В последние годы противник стремительно разрабатывает новые сложные и перспективные средства поражения, в том числе гиперзвуковые планирующие боевые блоки, а также сверхзвуковые, дозвуковые и гиперзвуковые высокоманевренные крылатые ракеты", – говорится в документе.

Речь идет о Системе командования и контроля, боевого управления и связи (C2BMC), которая является ключевым элементом американской ПРО. Она связывает, в том числе, комплексы Patriot, THAAD, Aegis, РЛС AN/TPY-2, инфракрасную систему космического базирования (SBIRS).

Согласно полученным данным, будущая архитектура C2BMC будет принимать новые элементы ПРО по мере их появления и обеспечивать оперативную совместимость с силами союзников.

В эфире радио Sputnik военный эксперт, кандидат исторических наукИван Коновалов назвал эти планы США "идеей фикс".

"Еще во времена (бывшего президента Дональда) Трампа было принято решение, что Пентагон потратит 176 миллиардов долларов на модернизацию противоракетной обороны США. Дело в том, что ПРО для американцев, для Пентагона в частности, это идея фикс. На это давно была сделана ставка, американцы из-за этого пошли на конфронтацию с РФ, не слушая никаких аргументов и разворачивая элементы своей ПРО в Европе. Поэтому они хотят ее модернизировать, вложить новые деньги, тем более с учетом появления новых гиперзвуковых систем у РФ. И здесь действительно нужно все перестраивать – гиперзвук кардинально все меняет", – сказал Иван Коновалов.

Однако, отметил он, на реализацию этих планов уйдет не одно десятилетие.

"Системы перехвата гиперзвуковых ракет, их наличие в Вооруженных силах США – это для американцев еще достаточно серьезный вопрос. Поэтому разговор о модернизации американкой ПРО – это разговор о перспективе. Систем перехвата, которые в целом будут насыщать эту новую американскую ПРО, фактически еще нет. Поэтому они пока делают ставку на модернизацию системы управления, что существенно легче. Но необходимы сами перехватчики, а это еще нужно создать. Программа, которая была создана при Трампе, была рассчитана на 10 лет. Возможно, придется сделать припуск еще на 5-10 лет", – считает военный эксперт.
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Страны
Россия
США
Продукция
AN/TPY-2
Patriot ЗРК
THAAD
Иджис
Проекты
ГЗЛА
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