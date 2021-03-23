Российские машины РХБ разведки вдвое увеличили свою эффективность

Новые приборы радиационной, химической и биологической защиты, разработанные для машин РХМ-8 и РХМ-9 на базе "Тигра" и "Тайфуна", вдвое увеличили возможности этих спецавтомобилей войск РХБЗ. Об этом сообщается на сайте Министерства обороны России.

Автомобили получили современный приборный комплекс, позволяющий "выполнить весь комплекс задач по ведению радиационной, химической и биологической разведки, как в мирное, так и в военное время". Кроме того, сам комплекс РХБ разведки стал более универсальным и автономным.

- Новые приборы РХБ разведки позволяют увеличить эффективность применения машин в два раза по сравнению с существующими аналогами, - говорится в сообщении.

Широкой публике обновленные спецавтомобили войск РХБЗ покажут на международном военно-техническом форуме "Армия-2021" в августе.

Яна Шамаева