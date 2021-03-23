Высадку российских десантников в Беларуси показали на видео

Белорусские и российские десантники отработали совместную высадку в рамках совместного тактического учения, проходящего на территории Республики Беларусь.

- Голубые береты совершили погрузку на самолет Ил-76 на аэродроме Магулищи и высадились на Осиповичском полигоне. Всего десантировалось 120 военнослужащих, - рассказали в Минобороны РБ.

14 марта в Беларуси начались совместные учения ВДВ РФ и ССО РБ. В них участвуют личный состав 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады белорусских Сил специальных операций и порядка 100 человек из 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, дислоцированной под Псковом. Учения продлятся до 27 марта.

Антон Валагин