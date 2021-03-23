Два истребителя ВВС Тайваня разбились одновременно

Место столкновения истребителей ВВС Тайваня и катапультное кресло одного из пилотов. Фото: https://t.co/KXDe1OONNG pic.twitter.com/iZJXYoVFAZ — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) March 22, 2021

Два одноместных истребителя F-5 Tiger II ВВС Тайваня столкнулись у юго-восточного побережья острова. После катастрофы самолеты упали в море.

Авария произошла 22 марта во время учебного полета. В поисково-спасательной операции задействованы вертолет ВВС, корабли береговой охраны, другие суда. Найдено катапультное кресло одного из пилотов.

Самолеты приписаны к 439-му смешанному авиационному крылу с авиабазы Чихханг близ города Пиндун, сообщил Dambiev. Один из пилотов, лейтенант Луо Шанхуа обнаружен в тяжелом состоянии, второго летчика, лейтенанта Пань Инчженя ищут.

ВВС Тайваня приостановили полеты F-5, пишет The Straits Times со ссылкой на командование военно-воздушных сил. Издание напомнило, что это третья авиакатастрофа в боевой авиации острова за последние полгода. В октябре разбился еще один F-5, летчик погиб. В ноябре у восточного побережья Тайваня разбился намного более современный истребитель F-16, его пилот также погиб.

Антон Валагин