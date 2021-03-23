Береговая охрана Филиппин планирует приобрести дополнительные патрульные корабли

ЦАМТО, 22 марта. По заявлению командующего Береговой охраны Филиппин адмирала Джорджа В.Урсабия, Береговая охрана планирует приобрести во Франции два дополнительных патрульных корабля (OPV).
Корабли предназначены для обеспечения возможности контроля ситуации в Западно-Филиппинском море (восточная часть Южно-Китайского моря).
Как сообщает Inquirer.net, на онлайн-брифинге для прессы командующий заявил, что Береговая охрана намерена получить пять новых патрульных кораблей. В настоящее время в ее составе имеется только один корабль данного класса – построенный французской компанией OCEA (8301) "Габриэлла Силанг" (Gabriela Silang) класса OPV-270 Mk.2. Корабль был поставлен в 2020 году.
Максимальная длина построенного с применением последних требований по экологичности OPV-270 Mk.2 составляет 83,6 м, дальность плавания – 8000 морских миль на скорости 12 узлов, автономность – 5 недель.
С момента прибытия в страну в апреле 2020 года, корабль "Габриэлла Силанг" в основном применялся для ликвидации последствий пандемии COVID-19, обеспечивая доставку медикаментов и эвакуацию филиппинских граждан.
По оценке адмирала, корабли класса "Габриэлла Силанг" (OPV-270 Mk.2) "идеально" подходят для применения в Западно-Филиппинском море. Пока возможность отправки имеющегося корабля в этот район отсутствует из-за необходимости реагирования на чрезвычайную ситуацию, но после стабилизации положения с пандемией головной корабль будет развернут в Западно-Филиппинском море.
Как сообщал ЦАМТО, впервые о ведущихся с правительством Франции переговорах по вопросу возможности покупки кораблей с возможностями, аналогичными "Габриэлла Силанг", вице-адмирал Джордж В.Урсабия заявил в июне 2020 года.
Командование Береговой охраны также ожидает, что в 2022 году из Японии будут поставлены два 94-метровых патрульных корабля общей стоимостью 6,7 млрд. филип. песо, которые усилят возможности по патрулированию. Приобретение еще двух катеров класса "Габриэлла Силанг" доведет общее количество патрульных кораблей до пяти и позволит осуществлять патрулирование в Западно-Филиппинском море в непрерывном режиме.